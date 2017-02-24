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Başbakan'ın Çevre Projeleri Açılış Töreni konuşması

Binali Yıldırım, Çevre Projeleri Açılış Töreni'nde; "İş çok zaman yok. O yüzden yüzer yüzer açıyoruz" dedi.

24.02.2017 - 11:13
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Başbakan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine katılıyorç

Binali Yıldırım'ın Çevre Projeleri Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"AÇILIŞ YAPMAYA ZAMAN YOK"

"Bu törenle Türkiye'ye yakışan 120 tesisin açılışını bir anda gerçekleştiriyoruz. AK Parti hükümetlerinin bir sıkıntısı var, iş çok açılış için zaman yok. O yüzden yüzer yüzer demet yapıp açıyoruz. Eskiden 'Bir şey bulun da açalım' diye valiyi, kaymakamı sıkıştırırlardı. O kadar çok eser var ki, bugün de memleketin her köşesinden eserlerin açılışını yapıyoruz. Toplam bedeli 955 milyon lira. Yeter ki çevremiz temiz olsun, şehirlerimiz daha yaşanabilir olsun. Bu yatırımlar ne ilk, ne son; bu başlangıç. Bunun devamı gelecek. Hiçbir partide bakanlık yanı sıra parti genel başkan yardımcılarına baktığınız zaman biz de hem yerel yönetimler genel başkan yardımcımız var, bir de belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcımız var. Çevreyi ve şehirciliği çok önemsiyoruz.

Detaylar gelecek...

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