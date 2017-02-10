Başbakan'ın Doğalgaz Depolama Tesisi açılışı konuşması

Binali Yıldırım, Aksaray'da Valilik binası önündeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi açılış töreninde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde;

"AKSARAY'A 5 MİLYAR YATIRIM YAPTIK"

"Bugün açılışını yaptığımız yeraltı doğalgaz depolama tesisinin Aksaray'lilara hayırlı olmasını diliyorum. Aksaray tarih boyunca medeniyetin buluştuğu, bugün de özellikle kuzeyi güneye bağlayan bir geçiş noktası. Ancak uzun yıllar boyunca araçlar şehrin içine uğramadan geçiyordu. AK Parti'nin iş başına geldiği ilk günden beri, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin her köşesinde olduğu gibi Aksaray'ın tüm eksikliklerini bir bir gerçekleştirdik. 15 yılda hükümetlerimiz döneminde Aksaray'a tam 5 milyar yatırım ve destek sağladık. 2006 yılında Aksaray Üniversite'sini kurduk. 2003 yılında sanayi, 2005 yılında konutlarda doğalgaz kullanımı sağladık.





HAVALİMANI VE HASTANE MÜJDESİ

400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatı hızla devam ediyor. Bu yıl sonuna varmadan bu hastaneyi Aksaray'a kazandırmış olacağız. Aksaray üzerinden iki tren hattını limanlara indireceğiz. Aksaray- Konya-Antalya tren yolunun proje çalışmaları da devam ediyor. Havayolunda da Aksaray'ı geride bırakmayız. İnşallah Aksaray'ın Havalimanı'da olacak. Artık söz ağızdan çıktı, AK Parti sözünün eri olan bir partidir. AK Parti söz verirse yapar.

"MİLLET AVM'YE BUNLAR AYM'YE GİDİYOR"

Karanlık senaryoları sona erdirmeye var mısınız? Ecdad mirasını geleceğe taşımaya var mısınız? Daha fazla kalkınma daha falza refah için var mısınız? İşimizi aşımızı büyütmeye, güçlü Türkiye için hazır mısınız? Milletin verdiği her karar da varız, kararımız "evet"

Ana Muhafelet Partisi yöneticileri, biz "söz milletin dediğimiz zaman AYM'ye gidiyor. Millet AVM'ye gidiyor, bunlar AYM'ye! Türkiye sizin oyuncağınız değil, Türkiye bu ağırlıkları üzerinden atacak."