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Başbakan'ın Dünya Turizm Forumu konuşması

Başbakan, İstanbul'da Dünya Turizm Forumu'nda konuşma yapıyor.

16.02.2017 - 10:51
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başbakan

Binali Yıldırım, İstanbul'da Dünya Turimz Forumu'nun Açılış Töreni'ne katılıyor.

Başbakan'ın burada yaptığı konuşmasından öne çıkan kısımlar;

Fuar kapsamında 11 bin civarında misafirimizi dünya şehri İstanbul'da ağırlıyoruz. Turizm dünyanın belli başlı endüstrilerinden birisi olma yolunda hızla ilerliyor. 90'lı yıllardan bu yana olan gelişmeleri görüyoruz. Turizm sektörü hizmet sektörü arasında birinci sıraya yükselmiş durumda. 1980 yılında, yabancı ülkelere turistik amaçla seyahet eden toplam ziyaretçi sayısı 260 milyon civarında, bugün bu sayı 1 milyar 200 milyona ulaştı yani dünya nüfusunun beşte biri demek. Öngörülen turist sayısı 1,8 milyar. Dünya ülkeleri olarak bu gelişime ayak uydurmak , gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz.

Turizm farklı coğrafyalar farklı kültürler arasındaki iletişimi arttıyor. Bu anlamda kürsel barışa kardeşliğe katkı sağlıyor. Kişi bilmedğine düşmandır. İnsanlar bir araya gelirse, kardeş olursa kavga olmaz, anlaşmazlık olmaz. Siz daha önce gittiğiniz bir ülke hakkında karar almak isterseniz önce o ülkeyi ve o ülkedeki anıları canlandırırsınız. Turizm barış için çok önemli bir sektördür. Bu anlamda çaba gösterenleri gönüllü barış elçisi olarak kabul ediyorum.

Detaylar gelecek...

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