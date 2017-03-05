Başbakan'ın helikopteri karlı araziye indi

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muş Belediye Meydanı'nda halka hitap edecek Yıldırım'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle Muş Havalimanı'na inemedi.

ÖNCE TATVAN'A KARAR VERİLDİ

Bunun üzerine helikopter, merkezde bulunan Muş Şehir Stadı'na yöneldi. Helikopter, stata da 3 kez deneme yapmasına rağmen olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayınca, Van'ın Tatvan ilçesine gitmeye karar verildi.

MUŞ'UN KALE MAHALLESİ'NE İNDİ

Tatvan'da da yoğun sis olduğu ve hava koşullarının elverişli olmadığı haberi üzerine helikopter, Muş'un Kale Mahallesi'ndeki boş bir araziye iniş yaptı.

"HİÇBİR ZORLUK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİLDİR"

Başbakan Yıldırım mitingde Bingöl’den helikopterle Muş’a geldiğinde sis yüzünden inecek yer bulamadıklarını belirtti: "Dolaştık dolaştık en sonunda Kale Mahallesindeki Kale Camiinin yanına indik. Kale Mahalesindeki hemşehrilemizle tanışma fırsatı bulduk. Çaya ve yemeğe davet ettiler. Ama soğukta sizi bekletmeye gönlümüz razı olmadı. Oradan ilk araçla buraya geldik. Biz, millet neredeyse oradayız. Hiçbir zorluk bizim için önemli değildir" ifadelerini kullandı.