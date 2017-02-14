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Başbakan'ın Mükemmeliyet Merkezi'ndeki konuşması

Başbakan Yıldırım, ODTÜ'de 5G Mükemmeliyet Merkezi açılışında konuşma yaptı.

14.02.2017 - 16:50
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Başbakan'ın Mükemmeliyet Merkezi'ndeki konuşması

Daha önce eylemlere hatta polislere atılan molotoflarla haber olan ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) bu sefer teknoloji ve bilime ev sahipliği yaptığı için haber oluyor.

AÇILIŞI BAŞBAKAN YAPTI

Başbakan Binali Yıldırım, ODTÜ Teknokent'te 5G Mükmmeliyet Merkezi'nin açılışına katıldı.

Başbakan'ın Mükemmeliyet Merkezi'ndeki konuşması
Başbakan ODTÜ'ye girerken

5G MÜKEMMELİYET MERKEZİ'NDE NE OLACAK

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada ODTÜ'de kurulan 5G Mükemmliyet Merkezi'nde yapılacaklar hakkında; "Üretilen yerli yazılımla ağ alt yapılarının testi burada yapılacak. Testler sonucu elde edilen başarılar uluslararası sektörde yerini alacak. Türkiye 5G'de uygulayıcı değil. Üretici de olacak." açıklamasını yaptı.

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