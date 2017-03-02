Başbakan'ın Ombudsmanlık Sempozyumu konuşması

Binali Yıldırım, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu'nun açılış törenine katıldı.

Burada ABD'ye seslenen Yıldırım, "Kiminle yola gideceklerine oturup karar vermeleri lazım. Ya Türkiye ile ya da terör örgütleriyle yollarına devam edecekler." dedi.

55 MİLYON MÜLTECİ VAR

Yıldırım'ın burada yaptığı konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"Dünya toplumu, BM, gelişmiş ülkeler heyetler geliyor, gidiyor Türkiye'nin yaptığını hep takdirle yad ediyorlar. Sırtımızı sıvazlıyorlar, 'Çok iyi işler yapıyorsunuz' diyorlar. 'Biraz da siz yük alın' dediğimiz zaman ortada kimseyi göremiyoruz. Bu çok önemli bir sorundur. Bu sorunu bir ülkenin tek başına halledemeyeceği görülmesi gerek. Bugün 55 milyon mülteci konumuna düşmüş insan var. 120 ülkenin nüfusundan daha fazla. Bu büyük probleme sağır olmak hiçbir sorunu çözmez. Dünyada küresel barış, kardeşliğin daim olmasını istiyorsak yapmamız gereken sorunun kaynağına inmektir. Adaletsizliktir, sevgisizliktir, hoşgörüsüzlüktür ve ülkeler arasındaki kalkıma/refah farkının azaltılmaması yönünde gayret gösterilmemesidir.

50 BİNDEN FAZLA DEAŞ SEMPATİZANINI ENGELLEYEN ÜLKE TÜRKİYE'DİR

Türkiye olarak kendi insanımızın refah ve mutluluğu için yoğun bir gayret içerisinden çalışırken, diğer yandan da bölgemizde barış ve istikrarın tesis edilmesi, terörün ortadan kaldırılması için de amansız bir mücadele veriyoruz. DEAŞ diye bir terör örgütü var. El Kaide'den sonra ortaya çıkmış, kutsal dinimizi en kötü şekilde istismar eden bu alçak terör örgütüyle dünya sanki mücadele ediyor, mücadele etmiş gibi gözüküyor. Bu mücadeleyi ortaya koyan Türkiye'dir. Sınırlarımızdan bölgeye gitmeye çalışan 50 binden fazla DEAŞ sempatizanını engelleyen ülke Türkiye'dir.

ABD'YE MESAJ

Suriye'de YPG, PYD gibi isimlerle yeni bir mevzi kazanma yollarını denemektedirler. Dostlarımız şunu iyi bilmelidir ki hangi ad altında olursa olsun, hangi kılığa girerse girsinler biz bunları iyi tanırız. Dost ve müttefiklerimizin iş tutarken bir kere değil, on kere düşünmeleri lazım. Kiminle yola gideceklerine oturup karar vermeleri lazım. Ya Türkiye ile ya da terör örgütleriyle yollarına devam edecekler."