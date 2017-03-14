Başbakan'ın Ukrayna Başbakanı'yla basın toplantısı

Binali Yıldırım, resmi temaslar için Türkiye'ye gelen Ukrayna Başbakanı'yla ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Başbakan, Vladimir Groysman ile düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasında yeni imzalanan kimlikle seyahat hakkı tanıyan anlaşmayla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"TURİZMDE İYİYE GİDİYORUZ"

Yıldırım açıklamasında; "Ukrayna ile turizmde iyiye gidiyoruz. Bu yeni vize muafiyet rejimiyle bu rakamın gidiş gelişleri çok daha fazla arttıracağını göreceğimize inanıyoruz." dedi.

"YENİ UÇUŞ İMKANLARI DA SAĞLANABİLİR"

Ukrayna Başbakanı Groysman ise; "Her şeyden önce size teşekkür ediyorum. Son derece üst seviyede görüşmeler gerçekleştirdik. İşbirliğimiz farklı alanlarda devam ediyor. Bu ziyaretler sırasında imzalanan anlaşmalar vatandaşlarımızın karşılıklı seyahatini kolaylaştıracak niteliktedir. Yeni uçuş imkanları da sağlanabilir." diye konuştu.