taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.366
USD
3,7482
EURO
3,9865
ALTIN
145,34
PETR
50,7600

Başbakan'ın Ukrayna Başbakanı'yla basın toplantısı

Başbakan Yıldırım, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'la düzenlediği basın toplantısında iki ülkede turist sayısının artacağını söyledi.

14.03.2017 - 15:46
  1. Haberler
  2. Gündem

başbakan

Binali Yıldırım, resmi temaslar için Türkiye'ye gelen Ukrayna Başbakanı'yla ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Başbakan, Vladimir Groysman ile düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasında yeni imzalanan kimlikle seyahat hakkı tanıyan anlaşmayla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"TURİZMDE İYİYE GİDİYORUZ"

Yıldırım açıklamasında; "Ukrayna ile turizmde iyiye gidiyoruz. Bu yeni vize muafiyet rejimiyle bu rakamın gidiş gelişleri çok daha fazla arttıracağını göreceğimize inanıyoruz." dedi.

Başbakan'ın Ukrayna Başbakanı'yla basın toplantısı

"YENİ UÇUŞ İMKANLARI DA SAĞLANABİLİR"

Ukrayna Başbakanı Groysman ise; "Her şeyden önce size teşekkür ediyorum. Son derece üst seviyede görüşmeler gerçekleştirdik. İşbirliğimiz farklı alanlarda devam ediyor. Bu ziyaretler sırasında imzalanan anlaşmalar vatandaşlarımızın karşılıklı seyahatini kolaylaştıracak niteliktedir. Yeni uçuş imkanları da sağlanabilir." diye konuştu.

Başbakan'ın Ukrayna Başbakanı'yla basın toplantısı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'den Türkiye açıklaması

Çin'den Türkiye açıklaması

75
Murat Güloğlu Fox TV'den kovuldu

Murat Güloğlu Fox TV'den kovuldu

161
Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

196
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu'na tepki

206
Rotterdam Belediye Başkanı: Ateş açılacaktı

Rotterdam Belediye Başkanı: Ateş açılacaktı

266
Türkiye-Hollanda gerilimi İngiliz basınında

Türkiye-Hollanda gerilimi İngiliz basınında

104
İngiltere'nin AB'den ayrılması için nihai onay verildi

İngiltere'nin AB'den ayrılması için nihai onay verildi

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM