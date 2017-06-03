taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

Birol Erdem FETÖ'den gözaltına alındı

Adalet Bakanlığı eski müsteşarı ve Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ile eşi Gülümser Erdem FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla gözaltında.

03.06.2017 - 10:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

d

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde birçok tanık ifadesinde adı geçen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz yıl "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurulan Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçlamasıyla bu sabah gözaltı kararı verildi.

SABAH SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın haberine göre, Başsavcı Yüksel Kocaman'ın koordine ettiği soruşturma kapsamında Birol Erdem ve eşi sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "tanık" olarak ifadesine başvurulan Birol Erdem hakkında bu kez şüpheli sıfatıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

İSMİ VERİLMİŞTİ

Fethullahçı Terör Örgütü'nün yargıdaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde birçok şüpheli, Birol Erdem ismini vermişti. 'FETÖ' itirafçısı eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ve Mustafa Kemal Özçelik gibi isimler ifadelerinde Birol Erdem'in "FETÖ'nün yargıda etkinleşmesinde rol oynadığını" söylemişlerdi.

OCAK 2014'TE GÖREVDEN ALINMIŞTI

İdari yargı hâkimi olan ve 2000'li yıllarda Personel Daire'de görev alan Erdem, Personel Daire Başkanlığı'na kadar yükseldi. 2010'daki anayasa değişikliğinin ardından yapılan seçimler sonucunda HSYK üyeliğine atanan Birol Erdem, Ahmet Kahraman'ın emekliye ayrılmasının ardından 21 Kasım 2011 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. Erdem, 17-25 Aralık FETÖ kalkışması sonrası 1 Ocak 2014 tarihinde görevden alındı ve Bakanlık Yüksek Müşaviri olarak atandı.

İlginizi Çekebilir
Habur Sınır Kapısı'nda kaçak silah ve sigara ele geçirildi
Habur Sınır Kapısı’nda bir tırın yakıt deposunda 30 silah ve bin 90 paket kaçak sigara yakalanırken sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi
Çorum'da FETÖ operasyonu
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.
Boğaz'da sis etkili oldu
İstanbul Boğazı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.
Kadir Demirel'in kızı konuştu
Yeni Akit'in öldürülen Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in kızı kaçan damatla ilgili olarak konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fuat Avni’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Fuat Avni’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı

39
Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

81
81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu

81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu

34
Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden birlikte

Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden birlikte

16
Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

7
Diyanet İşleri Başkanından Kerhane yanıtı

Diyanet İşleri Başkanından Kerhane yanıtı

212
Fikret Orman sahur programına katıldı

Fikret Orman sahur programına katıldı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM