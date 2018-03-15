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Başhekim yardımcısı söyledi doktorlar göbek attı

Balıkesir'in Bandırma Devlet Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlamada Başhekim Yardımcısı şarkı söyledi, doktorlar göbek attı.

İHA | 15.03.2018 - 03:55..
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda konuşan Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli, "Her servis 4 yıl içinde üstün başarı ile bazı bölümler yüzde 400 bazı işlemlerimizde de yüzde 3 bin civarında artış sağladık. Bazı işlemlerde ise Balıkesir'de ilki gerçekleştirmeyi başardık." dedi.

Başhekim yardımcısı söyledi doktorlar göbek attı

Başhekim yardımcısı söyledi doktorlar göbek attı VİDEO

KONUŞMA SONRASI EĞLENCE BAŞLADI

Konuşmaların ardından sağlık çalışanlarını güzel bir sürpriz bekliyordu. Sağlık Memuru Kazım Susur, İdari Personel Adil Oral ve Başhekim Yardımcısı Hüseyin Yetkin'den oluşan mini orkestra birbirinden güzel türkü ve şarkılarla kutlamalara renk kattı.

Slow müziklerle dans eden doktorlar, türküler ve birbirinden hareketli şarkılarda da göbek atarak eğlendi. Kutlamalar yapılan kokteyl ile sona erdi.

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