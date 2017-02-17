Başı balkon demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İtfaiye ekibi demiri keserek küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
Olay, Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi Alemdar Apartmanı'nda meydana geldi.
OYUN İÇİN BALKONA ÇIKTI
Ağabeyi ile birlikte oyun oynayan Doğa Coşkun, balkona çıktı.
Balkon demirlerinin arasında dışarı bakan Doğa Coşkun başını demirlerin arasına soktu. Doğa Coşkun, başı sıkışınca ağlamaya başladı.
YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ
Kardeşinin başının sıkıştığını gören Berkay Coşkun içeride bulunan annesi Serpil Coşkun'a haber verdi. Serpil Coşkun itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi demiri keserek yaklaşık yarım saat sonra küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.