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Başika'da askeri hareketlilik

Başika'da bulunan Türk Birliği'ndeki değişim nedeniyle bölgede askeri hareketlilik yaşandı.

26.02.2017 - 19:08
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başika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bugün İstanbul'da görüşürken, Musul yakınlarında Türk Birliği'nin konuşlu bulunduğu Başika bölgesinde askeri hareketlilik başladı.

ASKERİ BİLİKTE DEĞİŞİM

Erbil ve Musul arasındaki karayolunda Türk askerlerini taşıyan ve zırhlı araçlarında bulunduğu askeri konvoy görüntülenirken, askerlerin Başika bölgesindeki birliğin değişim yapmasından kaynaklandığı bilgisine ulaşıldı.

Başika'da askeri hareketlilik


Başika'da askeri hareketlilik

SORUN ÇIKMIŞTI

Başika'da konuşlu Türk askerinin varlığı, önce merkezi Bağdat yönetimi ve Türkiye arasında sorun haline gelmişti. Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'ta yaptığı ziyaretten sonra Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından sonra buradaki birliğin durumunun yeniden gözden geçirilmesine karar verilmişti.

Başika'da askeri hareketlilik

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