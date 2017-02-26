Başika'da askeri hareketlilik

TOKİ'nin Türkiye-Suriye sınırında inşa ettiği "güvenlik duvarı" inşaatının yaklaşık yüzde 50'si hazır. Kalan kısım için çalışmalar sürüyor.

Türkiye'yi tehdit eden Yunan bakana cevap veren Mevlüt Çavuşoğlu, Türk askerinin neler yapabileceğini en iyi Yunanlıların bildiğini söyledi.

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Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

Eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Devlet Bahçeli'nin desteğine hem şaşırdığını hem de memnun olduğunu söyledi.