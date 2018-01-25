Sokak ortasında 'Başımın belası oldun' diyerek ateş etti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, öğle saatlerinde, bir süredir sokaklarda yaşayan Ayhan Kırdudu, kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, "Başımın belası oldun" dedikten sonra tabancayla Ayhan Kırdudu'ya 2 el ateş etti. Ayhan Kırdudu, sol bacağına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Ateş eden kişi koşarak uzaklaştı.

POLİSİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olayı görenler hemen polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Ayhan Kırdudu'ya ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kırdudu tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.