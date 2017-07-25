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Basın çalışanları istatistikleri yayınlandı

Türkiye'de bin 122 gazetede, 6 bin 199'u erkek, 2 bin 659'u da kadın olmak üzere 8 bin 858 kişinin çalıştığı bildirildi.

25.07.2017 - 11:03
  1. Haberler
  2. Medya

gazeteci

Basın İlan Kurumu'ndan tarafından "resmi ilan yayınlama hakkını haiz" süreli yayınlarda görev alan fikir işçilerinin bilgilerinin yer aldığı istatistikler açıklandı.

8 BİN 858 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Buna göre, ülke genelinde resmi ilan yayınlama hakkı bulunan bin 122 gazete bulunuyor. Bu gazetelerde çalışanların ise ancak 3'te biri kadınlardan oluşuyor. Gazetelerde 6 bin 199'u erkek, 2 bin 659'u ise kadın olmak üzere 8 bin 858 kişi çalışıyor.

3 BİN 717 ÇALIŞANDA BASIN KARTI VAR

Temmuz 2017 itibarıyla bu çalışanların yalnızca 3 bin 717'sinin basın kartı bulunuyor.

KAÇ KİŞİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNU

Verilere göre, bu süreli yayınlarda çalışan sadece 8 kişiden biri iletişim fakültesinden mezun. Buna göre çalışanların bin 464'ü iletişim fakültesi, 352'si de iletişimle ilgili meslek yüksekokulunda eğitim görenlerden oluşuyor. Bu kuruluşlarda ilk ve orta öğretim mezunu 4 bin 946 kişi çalışıyor.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 54 ilde faaliyet gösteren gazetelerde çalışan sayısı 190'ı buldu. İstanbul, Balıkesir, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Konya, bu program kapsamında en fazla istihdamın gerçekleştiği iller oldu.

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