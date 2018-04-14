taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Başına 1 milyon lira ödül konan terörist yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın önemli isimleri arasında yer aldığı belirtilen 'Ebu Eymen' kod adlı Mehmet Abitoğlu, Hatay'da yakalandı.

DHA | 14.04.2018 - 14:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber

s

Hatay Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonucu, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'yeşil' kategoride bulunan 'Ebu Eymen' kod adlı DEAŞ'lı terörist Mehmet Abitoğlu'nun Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptığı belirlendi.

Ekipler yaptığı çalışma sonucu Abitoğlu'nun saklandığı bölgeyi belirledi. Ardından düzenlenen operasyonla Mehmet Abitoğlu gözaltına aldı.

İHBAR EDENE 1 MİLYON LİRA ÖDÜL VERİLECEKTİ

2014 yılında ailesiyle birlikte terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçen Mehmet Abitoğlu'nun, DEAŞ'ın 'sözde' Türkiye sorumlusu İlhami Balı'nın grubunda olduğu öğrenildi. Başına 1 milyon lira ödül konulan Abitoğlu, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da 120 noktada 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, 10 bin 246 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 212 kişi gözaltına alındı.
Doktora saldıran kız kardeşler tahliye edildi
Edirne'de hastanede tedavi gören babalarının yaşamını yitirmesinin ardından doktora saldırarak tehdit eden kız kardeşler, ilk duruşmada serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda yaptığı görüşmede, 'Suriye'deki gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini' vurguladığı öğrenildi.
Başbakan Yıldırım: Bugüne kadar neredeydiniz
Başbakan Binali Yıldırım, dün gece düzenlenen Suriye saldırısına ilişkin, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz" yorumunu yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'ye kimyasal operasyonu

Suriye'ye kimyasal operasyonu

237
Rusya'dan ABD'ye tehdit

Rusya'dan ABD'ye tehdit

138
Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Trump Suriye'yi vurma emri verdi

121
ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

97
Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

164
İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

54
Akdeniz'de gerilim yükseldi

Akdeniz'de gerilim yükseldi

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM