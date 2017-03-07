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Başına 1 milyon lira ödül konulan terörist öldürüldü

Diyarbakır'da başlatılan terör operasyonda, yeşil listede adı yer alan 'Erhan Siser' kod adlı terörist Edip Yetüt öldürüldü.

07.03.2017 - 14:23
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Diyarbakır Valiliği, Lice, Hani ve Kulp ile Bingöl’ün Genç ilçesi arasında kalan 18 köyde önceki gün başlatılan “Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu”na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başına 1 milyon lira ödül konulan terörist öldürüldü

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

4 teröristin öldürülüğü operasyonda, başına 1 milyon lira ödül konulan 1986 Siirt doğumlu olan Yetüt'ün 7 bombalı saldırının faili olduğu, 22 suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Başına 1 milyon lira ödül konulan terörist öldürüldü

22 AYRI SUÇ KAYDI

Açıklamada, “Yapılan ön incelemede cesetlerden birinin 7 kez ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma’, 8 kez ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, bir kez ‘Kamu malına zarar verme’, 2 kez ‘Adam öldürme’, 4 kez de ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ olmak üzere 22 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve kriminal inceleme raporlarına göre Diyarbakır ilinde 7 ayrı mayın/EYP patlatması olayının faili olan BTÖ mensubu Erhan-Siser kod adlı Edip Yetüt’e ait olduğu değerlendirilmektedir." denildi.

Başına 1 milyon lira ödül konulan terörist öldürüldü

Başına 1 milyon lira ödül konulan terörist öldürüldü

Başına 1 milyon lira ödül konulan terörist öldürüldü

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