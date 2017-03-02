taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.320
USD
3,6587
EURO
3,8569
ALTIN
146,67
PETR
56,0800

Başına 1,5 milyon lira ödül konan terörist öldürüldü

Mardin'deki operasyonda biri aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

02.03.2017 - 08:07
  1. Haberler
  2. İç Haber

Valilikten yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin kırsalında, sözde "Ömeryan bölgesi"nde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.

ÜST DÜZEY İSİMLER..

Operasyonda, Doğanlı Mahallesi'nde, terör örgütünün 2 üst düzey mensubunun uzun namlulu silahları ile etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca çok sayıda patlayıcı ve örgütsel döküman da ele geçirildiği kaydedildi.

Öte yandan, etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın 2 üst düzey mensubundan Soro kod adlı Salih Kaplan'ın sözde Mardin eyalet sorumlusu olduğu ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer aldığı belirlendi.

4 BİN 600 DOLAR VE ESRARLAR

Operasyonda, 1 Mart'ta Doğanlı Mahallesi'nde etkisiz hale getirilen terör örgütünün 2 üst düzey mensubunun üzerinde 4 bin 600 dolar, bulundukları sığınakta da yaklaşık 10 kilogram esrar ele geçirildi.

1,5 MİLYON LİRA ÖDÜL

Başına 1,5 milyon lira ödül konulan Kaplan, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alıyordu.

VİRANŞEHİR SALDIRISININ EMRİNİ VERMİŞTİ

Bölgedeki saldırların talimatını verdiği, batı illerine kırsaldan gelen teröristleri yönlendirdiği ve patlayıcılar gönderdiği belirlenen Kaplan'ın, son olarak Viranşehir'deki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısının talimatını verdiği belirlendi.

Etkisiz hale getirilen Zinnarin kod adlı Hacire Tanhan'nın ise Kaplan'ın yardımcısı ve sözde Ömeryan bölge sorumlusu olduğu, ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu olduğu belirlendi.

2 ŞEHİT 48 YARALI

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat'ta Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 2 kişi şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

47
Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

3
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

9
Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

9
Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

42
Hindistan'da kadının üzerinden tren geçti İZLE

Hindistan'da kadının üzerinden tren geçti İZLE

5
Kanada'da dünyanın en eski yaşam izleri bulundu

Kanada'da dünyanın en eski yaşam izleri bulundu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM