Başına kova geçiren hırsız, jant çalarken yakalandı

Adana'da 2 yıl önce cezaevinden firar edip, hırsızlık için girdiği apartmanda tanınmamak için kafasına kova geçiren 38 yaşındaki Murat Yalçın, bu kez otomobil jantı çalarken yakalandı.

Olay, 28 Haziran'da Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 3 tekerlekli el arabası ile sokakta giderken bir apartmana giren Murat Yalçın, oto tamirciliği yapan Mevlüt D.'ye ait 400 TL değerindeki 2 otomobil jantını alarak binanın giriş kapısının önüne koydu. Bir süre sonra tekrar gelen Yalçın, çaldığı jantları alıp arabaya koyarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BAŞINA KOVA GEÇİRMİŞTİ

Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan Yalçın, Adana Hırsızlık Büro Ekipleri tarafından yakalanarak, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Murat Yalçın, 2015 yılında da tutuklu bulunduğu açık cezaevinden 2 günlük izin alıp dönmemiş, soygun için girdiği bir apartmanda kameraya görüntü vermemek için kafasına kova geçirip, binadan çıkarken de süpürgeyle güvenlik kamerasının açısını değiştirmişti.













