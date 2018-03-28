taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.197
USD
3,9819
EURO
4,9399
ALTIN
172,27
PETR
68,9700

Başına miğferle vurulup ölen askerin davası başladı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç’ın, nöbette başına miğferle vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Başçavuş Osman Hancı "Vicdanım rahat." dedi.

DHA | 28.03.2018 - 07:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda askerliğini yapan er Gökhan Kılıç, 7 Ekim'de nöbetten döndükten birkaç saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başına miğferle vurulup ölen askerin davası başladı

"YAVAŞÇA KAFASINA SÜRTTÜM" DEMİŞTİ

Gökhan Kılıç'ın ölümüne komutanının kafasına miğfer ile vurması sonucu geçirdiği beyin kanamasının neden olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada Başçavuş Osman Hancı, "Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm." diye ifade verdi. Sert vurduğu iddialarını kabul etmeyen Başçavuş Hancı tutuklandı.

Bursa 1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Osman Hancı, hayatını kaybeden er Kılıç'ın eşi ve ailesi, sanık ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Başına miğferle vurulup ölen askerin davası başladı

"VİCDANIM RAHAT"

Duruşmada savunma yapan Osman Hancı, söz konusu iddiaları kabul etmedi. Olay günü nöbet tutan Kılıç'ı telefonla konuşurken gördüğünü belirten Hancı, "Olay akşamı ben nöbetçiydim. Karargahta gezerken Gökhan'ı gördüm. Nöbetçiydi, telefonla konuşuyordu ve silahını boynuna asmıştı. Ben de yanına gidip onu uyardım. Kafasına vurmadım ona nasihatlerde bulundum. Vicdanım rahat, Gökhan'ın ölüm sebebi ile benim eylemim arasında bir bağlantı yoktur." dedi.

Başına miğferle vurulup ölen askerin davası başladı

"DÜŞTÜĞÜNĞÜ SÖYLEDİLER İNANDIK"

Hancı'nın savunmasının ardından Gökhan Kılıç'ın eşi Berna Kılıç söz aldı. Berna Kılıç, haberi duyduktan sonra hastaneye geldiklerini, burada kendilerine eşinin düştüğünün söylendiğini ve buna da inandıklarını kaydetti.

Başına miğferle vurulup ölen askerin davası başladı

"ARKADAŞI SAKIN İNANMAYIN DEDİ"

Eşi hayatını kaybettikten sonra silah arkadaşlarının kendisini arayarak 'Gökhan düşmedi, başına vuruldu' dediğini belirten Kılıç, "Komutanlar babamı aradıklarında yanındaydım. Hemen Bursa'ya geldik. Gökhan'ın ameliyatta olduğunu duydum ve sabah da eşim vefat etti. Hepsi bize farklı şeyler anlattı. Biri ranzadan düştüğünü söyledi, biri nöbette telefonla konuşurken Osman Hancı'yı görünce korkup düştüğünü söyledi. Biz de onlara inanmıştık ancak ertesi gün eşimin can dostu Murat Eroglu beni arayıp ‘Yenge ben Gökhan'ın can dostuyum, olay sırasında orada değildim, ama biz nöbette karşılaştık yüzü asıktı. Ona ne olduğunu sordum, bana telefonu yakalattıktan sonra Osman başçavuşun kafasına vurduğunu dedi. Bize ne anlatıldığını sordu. Ben de 'düştüğünü söylediler' dedim. ‘Sakın inanmayın öyle bir şey yok, peşini bırakmayın’ dedi.” diye ifade verdi.

"BAŞIM ÇATLIYOR DEDİ"

Duruşmada, Kılıç'la birlikte vatani görevini yapan er Yiğit Kahraman da tanık olarak dinlendi. Tanık Kahraman, "Olay günü tüm gün Gökhan'la birlikteydim. Gayet iyiydi, akşam ondan nöbeti devralmaya gittiğimizde rengi solmuş, canı sıkkındı. Biz telefonu kaptırdığını biliyorduk. Yanımdaki arkadaşım ona 'Telefonu kaptırdığın için mi canın sıkkın' diye sordu. O da ‘Telefonu kaptırmanın cezası yetmezmiş gibi bir de dayak yedik. Osman başçavuş kafama vurdu, başım çatlıyor' dedi." diye konuştu.

Sanık ve tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kurtarılan çocuk gelinin ailesi: Suç olduğunu bilmiyorduk
Mardin’de, 14 yaşında evlendirilirken düğün gecesi düzenlenen operasyonla devlet korumasına alınan D.K. ve ailesi artık herkese "Çocuk yaşta evlenmeyin." diyor.
Adana'da çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
Kağıt ve plastik toplayıcısı 57 yaşındaki Hüseyin Sevim, 14 yaşındaki erkek çocuğu E.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ'cü yarbay beton delici mühimmat istemiş
Sanık eski tabur komutanı yarbay Karacan'ın "beton delici mühimmatın" olup olmadığını özellikle sorduğu ortaya çıktı.
Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi
Adana'da bir sürücü, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen aracının akıntıya kapılarak kaybolmaması için cipinin üzerine çıktı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

154
Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

83
93 yaşında kendini asarak intihar etti

93 yaşında kendini asarak intihar etti

60
Facebook CEO'su Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verecek

Facebook CEO'su Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verecek

15
Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

55
İspanya hazırlık maçında Arjantin'i dağıttı

İspanya hazırlık maçında Arjantin'i dağıttı

2
RTÜK'ten televizyon yayınlarına renk kriterleri

RTÜK'ten televizyon yayınlarına renk kriterleri

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM