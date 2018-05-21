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Başına minare alemi düştü, davası 15 yıl sonra sonuçlandı

İzmir'de 15 yıl önce başına minare alemi düşmesi sonucu kafatası alınan ve akli melekelerini yitiren Özgür Şen, yasal faiziyle birlikte 5 milyon tazminat alacak.

DHA | 21.05.2018 - 08:53..
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İstanbul’da gemicilik üzerine üniversitede eğitim gören Özgür Şen, 2003 yılının Şubat ayında İzmir’e ailesini ziyarete geldi. Şen, babası İbrahim Şen ile birlikte, cuma namazını kılmak için evlerinin yakınlarındaki Yeşilyurt Ulu Camii’ye gitti.

Başına minare alemi düştü, davası 15 yıl sonra sonuçlandı

CUMA ÇIKIŞINDA KORKUNÇ KAZA

Namazın ardından camiden çıkışta Özgür Şen’in üzerine, minarenin alemi devrildi. Alemin başına çarpmasıyla yaralanan Şen, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi sürecinde kafatasının bir bölümü alınan Şen’in yaşama şansının az olduğu bildirildi. İzmir’deki çeşitli hastanelerde bir dizi tedavi gören Şen, hayatta kaldı, ancak akli melekelerinde büyük oranda kayıp yaşadı. Konuşma yetisini de kaybeden Şen, sadece 'Allah' diyebiliyor.

Başına minare alemi düştü, davası 15 yıl sonra sonuçlandı

15 YIL SÜREN DAVA

İzmir Adli Tıp Kurumundan yüzde 100 oranında iş ve beden gücü kaybı raporu alınan Şen’e, engelli aylığı bağlandı. Olaydan sonra aile savcılığa suç duyurusunda bulunsa da bilirkişi raporlarında o gün fırtına olduğunun belirtilmesi nedeniyle 'doğal afet' yaşandığı yönündeki tespit dikkate alınarak, savcılıkça takipsizlik kararı verildi.

İtiraz üzerine, 2005 yılının Ocak ayında Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi takipsizlik kararını bozdu ve İzmir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ceza davası açıldı. Sanıklar, Yeşilyurt Ulu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şevket Say, İzmir Müftülüğü görevlisi Ali Bulut, Fikret Taş ve Şemsettin Yazırlı beraat etti.

FAİZİYLE BİRLİKTE 5 MİLYON LİRA

Bu süreçte baba İbrahim Şen, oğlu adına tazminat davası açtı. İzmir 7'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, 2016 yılının Kasım ayında, Yeşilyurt Ulu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin 1 milyon 858 bin TL tazminat ödemesine karar verildi. Ulu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği kararın temyizi için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay'ın kararı onaması durumunda, Özgür Şen için ödenmesi gereken tazminatın, yasal faiziyle birlikte 5 milyon TL’yi bulacağı belirtildi.

Başına minare alemi düştü, davası 15 yıl sonra sonuçlandı

"OĞLUMU YAŞARKEN KAYBETTİM"

Üç kardeşin en küçüğü olan Özgür Şen’in bakımını, annesi Binnaz Şen ve ağabeyi Vural Şen üstlendi. Hem kanser hastası eşi İbrahim Şen’e, hem de oğluna bakan anne Binnaz Şen, "Parayla pulla işimiz yok. Bizler yaşlı insanlarız, bugün varız, yarın yokuz. Bizlere bir şey olursa, bu çocuğa kim bakacak? Konuşamıyor, doğru dürüst yürüyemiyor, okuyamıyor, yazamıyor. Ben oğlumu yaşarken kaybettim." diye konuştu.

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