taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.965
USD
3,6263
EURO
3,8247
ALTIN
144,15
PETR
56,6400

Başına saplı bıçakla hastaneye getirildi

İzmit'te kimsesizlerin kaldığı barınma evinde S.B. daha önce tartıştığı Hayrettin Davulcu'yu başının arka kısmından bıçakladı.

22.02.2017 - 04:31
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, İzmit Kuruçeşme Yeni Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kimsesizlerin kaldığı barınma evinde meydana geldi. Hayrettin Davulcu barınma evinde televizyon izlerken iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan S.B. tarafından başının arka kısmından bıçaklandı. Davulcu acı içinde feryat ederken, S.B. ise kaçarak uzaklaştı.

Başına saplı bıçakla hastaneye getirildi

İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, başına bıçak saplanan Hayrettin Davulcu'yu Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane girişinde Hayrettin Davulcu, "Dengesiz deli midir nedir. Oturduğum yerde dizi seyrederken o anda saldırdı, arkamdan vurdu. Kulaklık vardı kulağımda. Önceden ağız tartışmamız oldu. Kapıya tekme vuruyordu onun için uyardım. Birkaç kişiyle daha tartıştı sonra yine bana denk geldi. Kabak benim başıma patladı" dedi.

Ameliyata alınan Hayrettin Davulcu'nun başına saplı olan bıçak çıkartıldı.

Polis olaydan sonra kaçan zanlı S.B.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Başına saplı bıçakla hastaneye getirildi

Başına saplı bıçakla hastaneye getirildi

Başına saplı bıçakla hastaneye getirildi

Başına saplı bıçakla hastaneye getirildi

Başına saplı bıçakla hastaneye getirildi

Başına saplı bıçakla hastaneye getirildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Şimşek: Atatürk madeni paradan çıkarılmayacak

Mehmet Şimşek: Atatürk madeni paradan çıkarılmayacak

122
Mesut Özil İstanbul'da

Mesut Özil İstanbul'da

8
Şamil Tayyar: FETÖ tutukluları kurtarmak için borsa kurdu

Şamil Tayyar: FETÖ tutukluları kurtarmak için borsa kurdu

46
4 genç kıza cinsel saldırıda bulunan şoför yakalandı

4 genç kıza cinsel saldırıda bulunan şoför yakalandı

20
Şampiyonlar Ligi'nde bol gollü gece

Şampiyonlar Ligi'nde bol gollü gece

1
ASELSAN ilk insansız kara muharebe aracına damga vurdu

ASELSAN ilk insansız kara muharebe aracına damga vurdu

11
Darıcalı milli karateci Eray beşinci kez Avrupa Şampiyonu

Darıcalı milli karateci Eray beşinci kez Avrupa Şampiyonu

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM