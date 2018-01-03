Başına sargı bezi sarıp, hırsızlık yaptı

2017 yılında Rusya’nın ihraç ettiği petrol hacminin 2016 yılına göre yüzde 1.0 artarak 256.787 milyon tona ulaştığı belirtildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

İngiliz Financial Times gazetesi İran'da yaşanan gelişmeleri sayfalarına taşıdı. ABD'nin İran konusundaki tutumunun şahin kanada yarayacağını, Ruhani'den halen ümitli olduklarını belirtti.

7

Ablasıyla eşinin kaçırdığı oğlunu 1,5 yıldır göremiyor

Amasya’da yaşayan Sinem Zengin Gürle, velayeti kendisine verilmesine rağmen boşanma aşamasında olduğu eşinin, kendi ablasıyla birlikte kaçırdığını öne sürdüğü 6 yaşındaki oğlunun hasretini çekiyor.