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Başına sargı bezi sarıp, hırsızlık yaptı

Adana'da başını sargı beziyle sarıp, okuldan hırsızlık yapan 'Köfte' lakaplı Hamza Demireriden, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 03.01.2018 - 10:18..
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunun Şehit Mustafa Sarı İlkokulu'nda meydana gelen olayda, Hamza Demireriden, gece saatlerinde tanınmamak için başına sargı bezi sararak okula girdi.

Başına sargı bezi sarıp, hırsızlık yaptı

Akıllı tahta, projeksiyon cihazı, ses sistemi çalan Demireriden, cihazlarla birlikte ortadan kayboldu.

Başına sargı bezi sarıp, hırsızlık yaptı

Sabah okul yöneticileri, soyulduklarını fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerinden zanlının kimliğini tespit etti. Çalınan akıllı tahta ise kısa sürede bulunarak okula teslim edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı Hamza Demireriden ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başına sargı bezi sarıp, hırsızlık yaptı

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