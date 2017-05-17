Basınçlı su jilet gibi öldürücü etkiye sahip

Akaryakıt istasyonlarında ve özel oto yıkama yerlerinde bulunan basınçlı oto yıkama makinelerinden çıkan yüksek tazyikli suyun, yakın mesafeden vücuda temasının sağlık açısından ciddi sonuçlara yol açabileceği bildirildi.

BOĞAZI DELİNMİŞTİ

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Karpat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan basınçlı oto yıkama makinesinin tabancasından çıkan tazyikli suyun 47 yaşındaki Doğan Bodur'un boğazını delmesi nedeniyle ölümüne yol açtığını anımsattı.

BASINÇLI SU ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Basınçlı suyun, yakın mesafede vücuda temas ettiği takdirde ciddi yaralanmalara yol açabileceğini vurgulayan Karpat, şu bilgileri verdi:

"Yüksek basınçlı su özellikle vücuda 5-10 santimetre gibi çok yakın mesafeden bir anda püskürtüldüğünde ve dik geldiğinde adeta mermi etkisi, yatay geldiğindeyse de jilet etkisi oluşturabilir. Ortalama 150 bar basınca sahip su, kısa mesafede vücuda temas ettiğinde kemik kırılmasından ciltte yırtılmaya, damar parçalanmasına ve delik açılmasına kadar birçok ağır yaralanmaya yol açabilir. Eğer göze geldiyse gözde görme kaybına neden olabilir. Akaryakıt istasyonlarında sıklıkla bulunan ve madeni parayla çalışan bu yüksek basınçlı su püskürtücülerinden çıkan tazyikli su, yakın mesafede mermi etkisi gösterdiğinden ölümcül olabiliyor."

"MATKAP ETKİSİ YARATIR"

Akaryakıt istasyonlarında bulunan basınçlı oto yıkama makinelerinden, dakikada 10-18 litre suyun ortalama 150 bar basınçla yıkama tabancasından çıktığının altını çizen Karpat, "Bu su insan vücuduna gelirse suyun basıncı insan vücudu üzerinde bir nevi matkap etkisi yaratır. Bu nedenle bu su, başta şah damarı bölgesi, boğaz ve göz gibi vücudun önemli bölümlerinden kesinlikle uzak tutulmalı." uyarısında bulundu.

"PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMALI"

Benzin istasyonlarındaki madeni parayla çalışan oto yıkama makinelerinin mutlaka bu konuda bilgisi olan ve eğitim almış kişiler tarafından kullanılması gerektiğini vurgulayan Karpat, şöyle devam etti:

"Güvenlik açısından bu noktada makinelerin periyodik bakımının yapılması son derece önemli. Bunun dışında emniyet valflerinin iyi çalışıp çalışmadığına da bakılmalı. Çünkü, bazen su basıncı zaten yüksek bir bar değeri olan 150 barın da üzerine çıkıyor. Bu noktada emniyet valflerinin devreye girmesi gerekiyor. Yani valfler de iyi çalışır olmalı ayrıca petrollere de büyük uyarıcı levhalar asılmalı ve tetiksiz su tabancaları kesinlikle kullanılmamalı."

ELEKTRİK KAÇAĞI

Tazyikli suyla araç yıkayan makinelerin basınçlı sularının sadece vücuda yakın mesafeden tutulduğunda değil aynı zamanda en küçük bir elektrik kaçağı halinde de ölüme varan ciddi sonuçlara neden olabileceğini aktaran Karpat, şöyle konuştu:

"2015 yılında Antalya'da otomobilini basınçlı yıkama makinesi ile yıkayan 21 yaşındaki Muhammed Sekmen'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini hatırlayalım. Bu makineler elektrikle çalıştığı için en ufak bir kaçakta bu suya dokunan kişileri ölümünün kıyısına getirirler. Bu yüzden makinelerin sürekli kontrol edilmesi büyük önem taşıyor."