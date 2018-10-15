Başını bidona sıkıştıran köpek 5 ay sonra kurtarıldı

İngiliz Reuters'a göre Papaz'ın serbest kalmasıyla düşüş eğilimine giren dolar için Türkiye-ABD ilişkileri yön verici olacak.

F.Bahçe'nin sırasıyla Roma, Sion ve Empoli'ye kiralık olarak gönderdiği Salih Uçan, yine beklentileri karşılayamadı. 24 yaşındaki futbolcu yeni takımında hiç süre alamadı.

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Devletten karşılıksız ödemeler

Hükümet, yardıma ihtiyacı olan birçok kişiye maddi destek yapacak. Bunların başında anneler, evlenenler, ev alanlar, hasta bakanlar, iş arayanlar ve yetimler geliyor.