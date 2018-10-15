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Başını bidona sıkıştıran köpek 5 ay sonra kurtarıldı

Beykoz'da 5 aydır başını sıkıştırdığı bidonla dolaşan köpek hayvanseverler tarafından yakalanarak kurtarıldı.

DHA | 15.10.2018 - 13:54..
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Boş alanda oynarken başı plastik bidona sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu hayvanseverlere bildirdi.

Olay yerine gelen hayvanseverler köpeği bulamadı. Bir süre aramaya devam eden ekipler köpeğe rastlayamayınca aramayı sonlandırdı.

20 KİŞİLİK GRUP PEŞİNE DÜŞTÜ

Ormanlık alana kaçtığı sanılan köpek dün mahalleye gelerek başındaki bidonu duvarlara vurmaya başladı.

Köpeği gören vatandaşlar durumu yine hayvanseverlere bildirdi. Yaklaşık 20 kişilik grup köpeği bir gecekonduda buldu.

Köpeğin başındaki bidon yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

DURUMU İYİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekiplerine teslim edilen köpeğin durumununu iyi olduğu öğrenildi.

Başını bidona sıkıştıran köpek 5 ay sonra kurtarıldı

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