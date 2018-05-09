taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.364
USD
4,3470
EURO
5,1568
ALTIN
183,36
PETR
76,6500

Başını pres makinasına sıkıştıran işçi hayatını kaybetti

Konya'da bir döküm fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Sufyan Al Ali, başını pres makinasına sıkıştırarak yaşamını yitirdi.

DHA | 09.05.2018 - 04:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Merkez Selçuklu ilçesi 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir döküm fabrikada meydana gelen kazada Sufyan Al Ali, çalıştığı sırada iddiaya göre bir anlık dalgınlık sonucu başını pres makinasına sıkıştırdı.

TALİHSİZ İŞÇİ KURTARILAMADI

Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sıkıştığı yerden kurtulan Ali, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ali'nin cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Başını pres makinasına sıkıştıran işçi hayatını kaybetti VİDEO

Başını pres makinasına sıkıştıran işçi hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Demiryolunda terkedilmiş minibüse yolcu treni çarptı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde demiryoluna bırakılan minibüs faciaya yol açıyordu.
Dışişleri Bakanlığı: ABD-İran sorunu diplomasiyle çözülmeli
ABD’nin İran’a karşı nükleer anlaşmalardan çekildiğini açıklamasının ardından Türkiye’den tepki geldi.
Türkiye için 3 yıl boyunca büyüme görüldü
2020'ye kadar Ekonomik Güncelleme raporunu açıklayan Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıl sonunda yüzde 4,7 büyüme kaydedeceği tahmininde bulundu.
Elektrik kesintilerini azaltmak için iş birliği yapıldı
Enerjisa ve Türkiye Elektrik İletişim AŞ, elektrik kesintilerini azaltmayı hedefleyen yeni projeyi hayata geçirme kararı aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

25
Türkiye için 3 yıl boyunca büyüme görüldü

Türkiye için 3 yıl boyunca büyüme görüldü

47
Genç kız intihar notu bırakıp 13. kattan atladı

Genç kız intihar notu bırakıp 13. kattan atladı

7
3 Arap ülkesi ABD'nin İran kararından memnun

3 Arap ülkesi ABD'nin İran kararından memnun

17
Miras kavgasında akrabasının kafasına baltayla vurdu

Miras kavgasında akrabasının kafasına baltayla vurdu

4
Dışişleri Bakanlığı: ABD-İran sorunu diplomasiyle çözülmeli

Dışişleri Bakanlığı: ABD-İran sorunu diplomasiyle çözülmeli

0
Pompeo'dan Kim'e mesaj: Askerlerimizi serbest bırak

Pompeo'dan Kim'e mesaj: Askerlerimizi serbest bırak

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM