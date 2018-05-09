Merkez Selçuklu ilçesi 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir döküm fabrikada meydana gelen kazada Sufyan Al Ali, çalıştığı sırada iddiaya göre bir anlık dalgınlık sonucu başını pres makinasına sıkıştırdı.

TALİHSİZ İŞÇİ KURTARILAMADI

Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sıkıştığı yerden kurtulan Ali, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ali'nin cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Başını pres makinasına sıkıştıran işçi hayatını kaybetti VİDEO

