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Başka bir yıldız sisteminden gelen cismin sırrı çözüldü

Dünyanın yıldız sistemine girerek korku yaratan cismin 'Oumuamua' adlı bir kuyruklu yıldız olduğu belirlendi.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 08:50..
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Bilim insanları bu yeni cismi tespit ettikten sonra 'Oumuamua' adını verdikleri bu cismi oldukça panik yarattı. Bunun nedeni ise bu cismi ilk kez gören bilim adamlarının ince uzun fiziğe sahip garip nesnenin, kuyruklu yıldız mı yoksa bir asteroid mi olduğu konusundaki anlaşmazlıkları oldu.

ARAŞTIRMALAR SONUÇ VERDİ

İlk kez Hawaii'deki Pan-STARRS teleskobu tarafından 19 Ekim'de gözlemlenen 'Oumuamua' isimli cismin ne olduğuna dair gizem de kısmen çözülmüş oldu.

Başka bir yıldız sisteminden gelen cismin sırrı çözüldü

GAZLARIN SALINIMINDAN ORTAYA ÇIKIYOR

İtalyan astronom Marco Micheli liderliğindeki bir araştırma ekibi, çalışmalarını bu hafta Nature dergisinde yayınladı. Ekip, nesnenin doğasını en iyi şekilde belirlemek için yakınımızdan geçerken çizdiği yörüngeyi ve hızını inceledi. Oumuamua'nın yüksek hızının sadece Güneş’in yerçekimiyle değil, içindeki gazların salınmasının sonucunda olduğuna ulaşıldı.

KIRMIZI İZ OLUŞTURUYOR

​Konuya dair açıklamada bulunan Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü uzmanı Karen Meech ise, "(Nesnenin kuyruğu) herhangi bir gaz ve toz bulundurmadığı için asteroid olduğu düşünülmüştü" diyerek, nesnenin kuyruğunda ise tıpkı kuyruklu yıldızlarda olduğu gibi mavi değil, kırmızı iz oluştuğunu ifade etti.

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