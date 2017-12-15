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Başkale Kaymakamlığı kadınları KETEM'e götürdü

VAN'ın Başkale İlçesi'nde 6 ayda bin 100 kadın, Kaymakamlığın sağladığı destekle evlerinden alınıp Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi'ne götürülerek, sağlık taramasından geçirildi.

DHA | 15.12.2017 - 14:33..
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  2. Sağlık

Başkale İlçe Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tahsis edilen araçlarla kadınlar evlerinden alınarak, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilip, KETEM'de sağlık taramasından geçirildi. Geçen nisan ayında başlayan çalışma, daha sonra ilçeye bağlı İran sınırındaki kırsal mahallelerde de devam etti.

Başkale Kaymakamlığı kadınları KETEM'e götürdü

Fotoğraf-Kaynak DHA

DOKTOR VE SAĞLIK PERSONELLERİ EVLERİNDEN ALDI

Yapılan 6 aylık kanser taramalarında şu ana kadar bin 100 kadının kaymakamlığın sağladığı destekle görevli doktor ve sağlık personelleri tarafından evlerinden alınarak, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık taramasından geçirildiği belirtildi. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçenin kırsal mahallelerinde sağlık sorunlarının yaşandığının farkında oldukları için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkale Kaymakamlığı kadınları KETEM'e götürdü

Fotoğraf-Kaynak DHA

TARAMA İÇİN DUYARLILIĞA DAVET

Kaymakam Öztürk, "Başkale ilçemizin özellikle kırsal mahallelerinde yaşanan sağlık sorunlarının önemini biliyoruz. Her yıl çok sayıda vatandaşımız, kanser hastalığına ilave oluyor. Sağlıklı bir toplum için kadınlarımızın önemi büyük. Evlerinden aldığımız kadın vatandaşlarımızı, KETEM projesi ile ücretsiz olarak gerekli kanser taramalarından faydalandırdık. Aile bütünlüğünün korunması için kadınların sağlıklı olması gerekiyor. Biz bu bütünlüğü korumak için kadınlarımıza destek olacağız. Erken teşhisin hayat kurtardığını yeniden hatırlatıp, herkesi tarama için duyarlı olmayı bekliyoruz." dedi.

Başkale Kaymakamlığı kadınları KETEM'e götürdü

Fotoğraf-Kaynak DHA

YÜZDE 90'INDA KANSER ŞÜPHESİ

Kırsal mahallelerdeki kadınları evlerinden alıp Van'a götürülmesine katkı sağlayan Aile Hekimi Dr.Furkan Kınacı ise, "Kanser taramasından geçirilen kadınlarıdan 90'ında servis, meme ve kolon kanseri şüphesi olduğu tespit edildi. Projeye destek veren İlçe Kaymakamımız Abdulselam Öztürk'e teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Başkale Kaymakamlığı kadınları KETEM'e götürdü

Fotoğraf-Kaynak DHA

ERKEN TEŞHİSLE KURTULDU

Kanser taramasından geçirilen 46 yaşındaki İsminaz Kılıç da, “Bizim gibi kırsalda yaşayıp da doktora gitme imkanı bulamayan kadınlar için çok faydalı bir proje oldu. Çok şükür hastalığım erken teşhis edildi ve kurtuldum. Şimdi sağlığım yerinde. Çok faydalı bir hizmet  oldu. Çevreye de, örnek oldu. Emeği geçen başta kaymakam bey olmak üzere bütün doktorlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Başkale Kaymakamlığı kadınları KETEM'e götürdü

Fotoğraf-Kaynak DHA

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