Başkale’de 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, F.D.'nin kullandığı 36 EZ 912 plakalı kamyonu, Çamlık yol kontrol noktasında durdurmak istedi.
KAPANLA DURDURULDU
'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı kamyon, yola atılan kapanla durduruldu.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kamyonda yapılan aramada, çuvallar içinde 1 ton 30 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü F.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, tütün yüklü kamyona ise el konuldu.