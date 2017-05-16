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Başkale’de belediyenin diktiği meyve fidanları çalındı

Van'ın Başkale ilçesinde belediye tarafından park ve yeşil alanlara dikilen meyve fidanları, yerlerinden sökülerek çalındı.

16.05.2017 - 12:36
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Başkale Belediyesi tarafından bir ay önce başlatılan 'Her evin önünde bir meyve ağacı olsun' kampanyası kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe sakinlerine 30 bin kiraz ve elma fidanı dağıtıldı.

Başkale’de belediyenin diktiği meyve fidanları çalındı

Ayrıca Belediye tarafından 100 hektarlık alana, mesire alanı oluşturulmak için 100’e yakın kiraz ve elma fidanı dikildi.

Başkale’de belediyenin diktiği meyve fidanları çalındı

Ancak bu fidanların bir kısmı, dün gece yerlerinden sökülüp alınırken, bir kısmı da kırıldı. İnceleme yapan güvenlik güçleri fidanları çalanları bulmak için çalışma başlattı.

Başkale’de belediyenin diktiği meyve fidanları çalındı

Başkale’de belediyenin diktiği meyve fidanları çalındı

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