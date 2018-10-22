Başkan Ali Çetinbaş: En doğru adayları belirleyeceğiz

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, yerel seçimler için ön hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

"ÖN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

AK Parti Kütahya Gençlik Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Başkan Çetinbaş, hedeflerinin tüm belde ve ilçelerde AK Parti bayrağını dalgalandırmak olduğunu ifade etti. Listelerde en doğru kararı vereceklerini dile getiren Çetinbaş, "Teşkilatlarımız, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminin ön hazırlıklarını tamamlamış durumda. 2011 yılından bu yana bütün seçimlere tek tek baktım. Örneğin, Simav’ı ve ya Gediz’i ele aldığımızda, 2015 Haziran seçimlerinde ne olmuş, kasımda ne olmuş, 2016’da halk oylamasında, 24 Haziran seçimlerinde ne olmuş yetmez. Sonra taşrasından merkezini ayırdığımızda, mahalli idareler seçimi açısından ne olmuş diye baktığımızda, bir seçimde bir belde hariç 13 ilçemizde AK Parti tamamında birinci parti olmuş. Elimizdeki sonuca baktığımızda ise 13 ilçenin 8’i AK Parti, 15 beldenin biri kayyum, 7’si AK Parti, 7’si muhalefet. Niçin kaybetmişiz?

HEDEF 12 İLÇE VE 15 BELDEYİ KAZANMAK

Doğru hamleyi hep birlikte gözden kaçırdığımız için. Peki nedir doğru hamle? Halkın sevgisini kazanmış, itimadını ve güvenini kazanacak, sevgisini kazanacak, kibir kuleleriyle dolaşmayacak ve bu dar seçim kampanyası döneminde kazanacak adayı doğru belirleme meselesi. Yerel seçimler tüm Türkiye genelinde ortaya çıkacak olumsuz bir sonuç neticesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de muhalefet tarafından masaya yatırılması tehlikesiyle karşı karşıya kalacağından dolayı hedefimiz bir il belediyesi, 12 ilçe ve 15 beldenin tamamında AK Parti’nin bayrağını takıp dalgalandırmaktır. Çünkü, biz hizmet etmezsek bu memleketin çocuklarının hali nasıl olur? Biz alt yapısını, yolunu yapmazsak bu mahallelerde yaşayanların hali nasıl olur? Başkaca düşünen kimse yok. Bizde bugün muhalefetin hali nasıl yaparsak yapalım da Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarını alaşağı edelim derdinden başka bir şey değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Algımızı hep yukarıda, enerjimizi hep yüksek bir seviyede tutarak, niçin çalıştığımızı ve niçin siyaset yaptığımızı unutmadan hareket ederek inşallah başarmış oluruz” ifadelerini kullandı.