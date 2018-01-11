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Başkan Ay, kalıcı konut mahalle muhtarıyla bir arada

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, kalıcı konut mahallelerinde inceleme yaptı.

İHA | 11.01.2018 - 14:28..
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Mahalle muhtarları ile de bir araya gelen Başkan Ay, kalıcı konut mahallelerindeki sorunların önceliklerine göre çözümleneceğini belirtti.

Başkan Ay, kalıcı konut mahalle muhtarıyla bir arada

SORUNLAR YERİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Elif Sezer Cebar, Özgür Sağlam, Düzce Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin Sert ve Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Herem’de katıldı.

Kalıcı konut mahallelerinde inceleme gezisi yapan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, sorunları yerinde değerlendi. Mahalle muhtarları ile de ortak bir toplantı yapan Başkan Ay, “Kalıcı Konutlardaki mahalle muhtarlarıyla değerlendirme yaparak incelemelerde bulunduk. İmkanlar dahilinde öncelikleri belirlemek kaydıyla sorunları çözümlemeye çalışıyoruz." dedi.
Kalıcı Konutlar mahalle muhtarları hazırladıkları sorun ve talepleri Başkan Dursun Ay’a iletti.

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