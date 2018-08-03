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Başkan Erdoğan 100 günlük eylem programını açıklıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planını açıklıyor.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 15:59..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen programda 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planını açıklıyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"DÖNÜŞÜM BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

"24 Haziran sonuçlarının bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye tarihi bir dönüşümü başarıyla tamamladı. Bu dönüşüm tamamen demokratik olarak gerçekleşmiştir. Hayata geçen yeni yönetim sistemimizin demokrasi tarihimizin zirvesini oluşturduğuna inanıyorum.

Başkan Erdoğan 100 günlük eylem programını açıklıyor

"YOĞUN BİR MESAİ İÇİNDEYİZ"

Meclis'te ettiğimiz yeminle birlikte sistemin fiilen işlemeye başladığı 9 Temmuz'dan bu yana yoğun bir mesai içindeyiz. Tüm bunları devlet işlerinde millete sunulan hizmetler en küçük bir aksamaya meydan vermeyecek şekilde yürütüyoruz. İlga edilmesi gereken kanunları kaldırdık. İlk iş olarak Cumhurbaşkanlıklarımızın ve Bakanlıklarımızın yeni teşkilatını oluşturduk."

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