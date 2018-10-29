Başkan Erdoğan, 3. Havalimanı açılış töreninde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, uluslararası kuruluşların kıymetli temsilcileri, saygı değer bakanlar milletvekilleri, hanımefendiler ve beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

"BU TEKNOLOJİNİN ÖNÜNDE YUMUŞAK ARAZİ Mİ VAR"

Bugün burada sizlerle iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz.

Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın açılışını kıymetli dostlarımızla birlikte yapıyoruz.

Bunun yanında Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünü de bugün burada hep birlikte yaşıyoruz.

Burası çöker diyorlardı, burası çok yumuşak bir araziymiş. Yahu bu teknolojinin önünde yumuşak arazi mi var. Burada çakılan kazıklardan haberin var mı, yok.

"YILDA 90 MİLYON YOLCU"

Hamdolsun, bugün finansmanından inşaatına kadar her boyutuyla dünyada eşine az rastlanır bu projeyi tamamladık ve ilk etabının resmi açılış törenini sizlerle yapıyoruz.

Toplam 4 etaptan oluşan projenin açılışını yaptığımız ilk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir.

Bu kapasite tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek, 200 milyona kadar çıkarılabilecektir.

"6,5 MİLYON METRE KARE BÜYÜKLÜĞÜNDE APRON"

76 milyon metrekarelik bir alana inşa edilen ve 3 pistle açılan havalimanımız, 6 pisti 6,5 milyon metre kare büyüklüğünde apron büyüklüğü, raylı sistemi, kargo ve genel havacılık terminalleri, kapalı ve açık otoparkları, destek birimleri, sosyal tesisleriyle gerçekten dev bir eserdir.

HAVALİMANI SAYISI 64'E ÇIKACAK

Projenin 2. etabında doğu batı paralel pisti ve taksi yolları, 3. etabında 2. terminal binası, ilave apron paralel pist ve taksi yolları.

Havalimanlarımızın sayısı 56'ya çıkarmış bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda sayı 64'e çıkacak.

Bugün Türkiye milli gelirine göre dünyada 17. satın alma paritesine göre dünyada 13. sıraya yükselmiştir.

Bu ülke için dökülen tek damla alın teri de tek damla kan da asla boşa gitmemiştir, boşa gitmeyecektir."

Gelin sevgiye, barışa, dayanışmaya çıkan kapıları birlikte açalım"

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