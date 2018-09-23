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Başkan Erdoğan ABD’de

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York kentine geldi.

İHA | 23.09.2018 - 23:11..
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Başkan Erdoğan ABD’de

Erdoğan’ı taşıyan Cumhurbaşkanlığı özel uçağı, New York Uluslararası JFK Havalimanı’na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık bir saat içerisinde Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen, Türk ve Müslüman alemine hitap edeceği salona geçmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan ABD’de

NEW YORK'TA ERDOĞAN İÇİN TOPLANDILAR

New York’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı salonun önünde toplanan Türkler yoğun kalabalık oluşturdu.

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından New York’ta konuşma yapacağı salonun önünde toplanan Türkler, sabırsızlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor.

Başkan Erdoğan ABD’de

Başkan Erdoğan ABD’de

Başkan Erdoğan ABD’de

Başkan Erdoğan ABD’de

Başkan Erdoğan ABD’de

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