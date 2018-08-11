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Başkan Erdoğan, Amerika'nın küstah teklifini anlattı

Rize'de konuşan Erdoğan, Amerika'nın papaz Brunson için yaptığı teklifin reddedildiğini söyledi.

Haber Merkezi | 11.08.2018 - 17:29..
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Başkan Erdoğan, Amerika'nın küstah teklifini anlattı

Teşekkü ziyareti için memleketi Rize'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir coşkuya karşılandı.

Kent meydanında hemşehrilerine seslenen Erdoğan, ardından partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada gündemi değerlendiren Başkan Erdoğan, FETÖ soruşturmasında tutuklanan papaz Andrew Brunson hakkında Amerika'nın yaptığı küstah teklifi anlattı.

Başkan Erdoğan, Amerika'nın küstah teklifini anlattı VİDEO

"BURASI ÇATLADI KAPI ÜLKESİ Mİ"

Erdoğan, "Diyorlar ki; yarın 18:00'a kadar bize bize göndereceksiniz. Burası çatladıkapı ülkesi mi burası Türkiye..." diyerek Amerika'ya cevap verdi.

Başkan Erdoğan, Amerika'nın küstah teklifini anlattı

"ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Suriye'deki terör koridoruna ses çıkarmasak bugün bu sıkıntıları yaşamıyor olacaktık. Bu oyun önümüze geldiğinde biz asla boyun eğemeyiz dedik.

Tehdit ediyor ya, yarın 18.00'a kadar göndereceksiniz diyor. Biz çatladıkapı ülkesi değiliz ya.

KRİZE GİREN, BATAN BİR ÜLKE YOK

15 Temmuz'dan bir gün önce 2,8 olan dolar kurunun dün itibarı ile 6 lira üzerinde olamaz. Tüm büyük yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz, ortada krize giren, batan bir ülke yok.

Ekonominin gerçek durumunu sıkıntıları ile, başarıları ile biliyoruz. İşadamları ile her gün konuşuyoruz.

Benim işadamlarım Kılıçdaroğlu değil ki. Ben bu vesile ile Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Yerli ve milli olanlar burada kendini ortaya koyuyor. Mesele bu. Millilik.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ YA"

Hedef ve istikamet aynı olunca konuştuklarınız uyuşuyor, örtüşüyor. Birileri bir yerlere hala çekmeye çalışıyorsa onlara diyecek bir şey yok. Hepimiz aynı gemideyiz ya."

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