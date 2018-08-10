taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.799
USD
5,9193
EURO
6,7968
ALTIN
229,92
PETR
72,0900

Başkan Erdoğan, Bayburt'ta

Teşekkür ziyaretlerine başlayan Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Bayburt oldu. Kentte Erdoğan'a sevgi seli var.

AA | 10.08.2018 - 13:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Başkan Recep Tayyip  Erdoğan, teşekkür ziyaretleri kapsamında geldiği Bayburt'ta Baksı Müzesi'ni ziyaret ederek müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan bilgi aldı.

Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı eşlik etti.

Başkan Erdoğan, buraya gelişinde bir çocukla yakından ilgilendi.

Baksı Müzesi, Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende "Kültür ve Sanat Kurumu" dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nü almıştı.

Başkan Erdoğan, Bayburt'ta

Başkan Erdoğan, Bayburt'ta

Başkan Erdoğan, Bayburt'ta

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Türkiye'ye Brunson çağrısı

ABD'den Türkiye'ye Brunson çağrısı

1030
Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

1377
Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

187
Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

308
Alman gazetelerinde konu Türkiye ekonomisi

Alman gazetelerinde konu Türkiye ekonomisi

334
Fahriye Evcen'e göre, Burak Özçivit tükenmedi

Fahriye Evcen'e göre, Burak Özçivit tükenmedi

61
Mike Pence'den Brunson tehdidi

Mike Pence'den Brunson tehdidi

552
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM