Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu sene Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2227'nci yılını geride bıraktık. En eski düzenli ordunun sahibi bir ülke olarak her genci bir potansiyel komando olarak görüyorum. Çanakkale'den, doğudaki işgal girişimlerine, Kurtuluş Savaşı'na kadar en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde topluca kıyama kalktık. FETÖ'nün hainlerinin gecenin karanlığına gömdük. Şanlı ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Terör örgütüne tarihte görülmemiş darbeler vuruluyor. Sınırımızın dışındaki teröristler derahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz.

Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadığın edeceğiz.

YÜZDE 60 YÜKÜMLÜ, YÜZDE 40 KADROLU

Şuanda TSK'da jandarma ayrıldıktan sonra yüzde 60 yükümlü, yüzde 40 kadrolu olan bir oran ortaya çıktı. Hedefimiz günümüzün ihtiyaçlaırna uygun bir personel sayısına ulaştırmaktır. bugün göreve başlayan 4 binin üzerinde uzman arkadaşımızla önemli bir adıma imza atıyoruz.

Önemli olan milletimizin ruhundaki askerlik sevgisini canlı tutmaktır. Bizim çocukluğumuzda askerliğini mazeretsiz olarak yapanlar adam yerine konmaz, toplumdan dışlanırdı.

Başkan Erdoğan: Her Türk askere gitmeli ViDEO



3 HAFTA DA OLSA BÖYLE BİR EĞİTİMDEN GEÇMELERİ İSABETLİ OLMUŞTUR

Ordumuzun tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının peygamber ocağının havasını teneffüs etmesini önemli görüyorum.

Şuanda bedelli askerlik yapanların 3 hafta da olsa böyle bir eğitimden geçmeleri isabetli olmuştur.

Bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidir.

Ekonomide son dönemde bir takım spekülatif ataklara maruz kalmış olsak da en büyük 13. ülke olduğumuz gerçeği değişmiyor.

Birilerinin artık ayağa kalkamaz hale getirdiklerini sandığı TSK'nın nasıl gerçek gücüne kavuştuğunu görenler hâlâ şaşkınlıklarını üzerlerinden atamadı."