Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin af tartışmasıyla ilgili "Teklifimizin tartışmasız arkasındayız." diyerek ittifakı bitirdiği açıklamalarına yanıt verdi.

"Uyuşturucu baronlarına, katillere, hırsızlara kader mahkumu mu diyeceğiz?" diye soran Başkan Erdoğan cezaevlerinde 50 binin üzerinde uyuşturucu mahkumu olduğunu hatırlattı.

Başkan Erdoğan: Bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz VİDEO

Erdoğan şöyle konuştu:

"TEKLİFE SICAK BAKMADIĞIMIZI ANLATMAYA ÇALIŞTIK"

"Af gündeme geldiğinde, bu işi tam manasıyla masaya yatırdık. Teklife sıcak bakmadığımızı çeşitli örneklerle anlatmaya çalıştık. Burada temel bir ilke var. Temel ilke bir devlet kendisine karşı işlenen suçlara af yetkisine sahip olabilir ama kişilere karşı işlenen suçlara karşı devlet af yetkisine sahip değildir. Eğer adalet mülkün esasıysa o zaman biz bu mülkü ayakta tutmak için adil davranmaya mecburuz.

HİÇBİR DÖNEMDE BİZİM İKTİDARIMIZDA OLDUĞU KADAR MÜCADELE EDİLMEDİ

Kalkıp da uyuşturucu baronlarıyla, torbacılık yapanları bir araya getirmek bunu anlamak da mümkün değil. Biz devlet olarak baronlarla da torbacılarla da içenlerle de mücade ettik, etmeye devam ediyoruz.

Hiçbir dönemde uyuşturucularla mücadelede bizim iktidarımız olduğu kadar yoğun bir mücadele verilmemiştir.

BUNLARA KADER MAHKUMU DİYEBİLİR MİYİZ?

En doğusundan güneydoğusuna kadar nerede ne gibi çalışmalar yapıldıysa hepsini topladık, gerekeni yaptık. 50 binin üzerinde uyuşturucu mahkumu var. Milletime soruyorum; Bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz?

Ne demek aldatılmış? Öbür tarafta can alan katillere mi kader mahkumu diyeceğiz? Öbür tarafta hırsızlara mı kader mahkumu diyeceğiz? Cezaevinden çıkarıyorsunuz daha fazlasını yapıyor, bunlara mı kader mahkumu diyeceğiz?

Zanilere mi kader mahkumu diyeceğiz? Biz devlete karşı işlenen suçlarda devlet olarak yapılabilecek ne varsa gayret ederiz. Bir katili affettiğimiz zaman maktülün ailesine nasıl anlatacağız?"