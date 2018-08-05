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Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde yaklaşık 2 saat incelemelerde bulundu.

İHA | 05.08.2018 - 18:48..
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Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti.

Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan’a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu VİDEO

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaklaşık 2 saat süren incelemenin ardından Erdoğan, caminin yapımında çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan’ın camideki incelemeleri süresince yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Hava savunma füzesi ile de önlem alındığı görülürken, Başkan Erdoğan incelemelerinin ardından Kısıklı’daki konutuna geçti.

Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu


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