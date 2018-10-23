Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yerel seçimlerde yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Cumhur İttifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok." diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Cumhur İttifakı noktasında bizim bir sıkıntımız yok." yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı'nda sıkıntı yok VİDEO

"CUMHUR İTTİFAKINA LEKE GELSİN İSTEMEYİZ"

Erdoğan: "MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek biz de aynı şekilde kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız. Ama biz Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı'na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz." diye konuştu.

GÜNDEMDE GÖRÜŞME YOK

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşmesinin şu anda gündemde olmadığını ancak görüşmenin olmaması için bir sebebin bulunmadığını bildirdi.

Bahçeli'nin ittifak sözlerine Erdoğan'dan cevap VİDEO