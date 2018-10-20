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Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da

Diyarbakırlılara seslenen Başkan Erdoğan, "Batıda ne varsa, burada da o var" dedi.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 15:58..
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Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da

Ziraat Gençlik Festivali'ne katılmak üzere Diyarbakır'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, futbol karşılaşması öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan: Batı'da ne varsa, burada da o var VİDEO

DİYARBAKIR YENİDEN DOĞDU

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Erdoğan, Diyarbakır'a önemli yatırımlar yapıldığının altını çizdi.

Havaalanından stada gelene kadar Diyarbakır'da yaşanan değişimi gördüğünü belirten Erdoğan, "Batıda ne varsa, burada da artık o var" dedi.

Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da

"DİYARBAKIR'I REFAHA ERDİRMEK İÇİN..."

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Biz Diyarbakır'ı ististmar etmek için değil yükseltmek , geliştirmek ve refaha erdirmek için çalışıyoruz.

Bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak istiklalimizi elimizden almak isteyenlere karşı dimdik duracağız.

Sınırlarımız içinde başaramadıklarını dışarıda yapmaya çalıştılar ona da izin vermedik.

Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da

"GELECEĞİNİZİ ÇUKURLARA GÖMMEK İSTEDİLER"

Diyarbakır'da birkaç yıl önce çukurlar kazarak geleceğinizi o çukurlara gömmek istediler. Onlar çukur kazdı, biz ise bu abideleri diktik.

BÖLÜNME DEĞİL BÖLÜŞME

Biz milletimize bölünmeyi değil bölüşmeyi teklif ettik. Parçalanmayı değil, büyümeyi teklif ettik.

KİM BÖLÜNMEYLE GELİYORSA...

Kim karşınıza bölünmeyle, ayrımcılıkla geliyorsa sizin en büyük düşmanınızdır."

Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da

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