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Başkan Erdoğan: Doların düştüğünü göreceksiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dolar yükselse dahi düştüğünü göreceksiniz diyerek piyasalara mesaj verdi.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 17:03..
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Başkan Erdoğan: Doların düştüğünü göreceksiniz

Dün Bakü'den Lefkoşa'ya geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

"EMİNİM DOLAR DÜŞECEK"

Erdoğan, piyasalarla ilgili sorulan "Siz kabineyi açıklamadan dolar kuru 4.50’ye kadar geriledi, sonra 4.75’e fırlatıldı. Hazinenin ihalesinde faiz yüzde 20 civarında gerçekleşti. Yeni sistem başlarken negatif operasyon çekildiği kanaatinde misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır. Yüksek faiz, istihdamda düşüşü de beraberinde getirebiliyor. Yatırımcılar, gerçek girişimcilerin, yatırımlarını geliştirmeleri, istihdamlarını artırmaları, elbette kendilerine imkan sunulmasıyla mümkündür. Bu işi sadece devlet bankalarının sırtına yükleyemeyiz."

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