Başkan Erdoğan: Eğitimde yeni bir diriliş gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki törende yaptığı konuşmada "Türkiye'nin nasıl oluyor da dünyanın en büyük 500 üniversite arasında esamesi okunmuyor?" diye sordu.

"YENİ BİR DİRİLİŞ GERÇEKLEŞECEK"

Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir görüşme yaptığını aktarırken "Önümüzdeki kısa zaman içerisinde atacağımız adımlarla yeni bir diriliş gerçekleşecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.





"EĞİTİM MESELESİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Erdoğan, "Eğitimde altyapı ve kapasite bakımından büyük mesafe katetmemize rağmen, içerik ve sistemde büyük sıkıntı var. Yeni dönemde öncelikle hedefimiz eğitimi hem içerik hem sistem olarak Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak bir seviyeye çıkarmaktır. Bu meseleyi çözmeden, diğer hiçbir konuda istediğimiz sonuçlara ulaşamayız" ifadelerini kullandı.





"İYİ BİR ÜNİVERSİTE İKLİMİ OLUŞMASI LAZIM"

Başkan erdoğan, "Bilim üreten, kendi modellerini geliştiren bir üniversite iklimi oluşturmadan, sadece tabela ve kadroyla hiçbir sonuç elde edemeyiz. İdeolojik saplantılar ve kariyer hırslarının esiri kadrolarla üniversitelerin hayırlı çıktılar üretmesi mümkün değildir. İlkeleri ayakta tutmak ve yükseltmek için yürütülen çalışmalarda akademiyi ve özel sektörü, ana gövdeyi taşıyan iki bacak, kuşun uçmasını sağlayan iki kanat gibi görüyorum. Bunlardan biri olmadan, diğeri tek başına başarı elde edemez" şeklinde konuştu.







