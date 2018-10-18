Başkan Erdoğan Gagavuzya'da

Erdoğan Gagavuz Türklerine hitap ettiği konuşmasında "İlişkimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"1990'da Gagavuz bölgesinin özerklik statüsüne kavuşmasına destek veren devlet adamlarını şükranla yadediyorum.

Türkiye ile Moldova arasındaki bağlar, Gökoğuz Yeri’ni de içine alacak şekilde, son 16 yılda her alanda perçinlenmiştir.



Bugün 2 ülke tarihte hiç olmadığı kadar birbirine yakındır. Fiziki sınırlarımız olmasa da Moldova'yı komşu ülke olarak görüyoruz, toprak bütünlüğünün korunmasına önem veriyoruz.

SİZLERİN ASİL TAVRI MEDENİYET ÖRNEĞİDİR

Gerektiğinde elimizdeki tüm imkânları Moldova için kullanmaktan çekinmiyoruz. Dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşması içinm gayret sarf ediyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde Moldova halkının ve siz Gagavuz Türklerinin dostu olmaya devam edeceğiz. Sizler 1994 yılında diğer devletler iç çatışmayla kıvranırken siz kardeşçe yaşamayı seçtiniz. Sizler bu topraklarda dayanışmayı teşvik ettiniz. Sizlerin bu asil tavrı tam anlamıyla bir medeniyet örneğidir.

Kendi kimliğinizi, dilinizi, milliğinizi koruyarak bu mirası torunlarınıza aktarmanzıı diliyorum. Bilhassa içinde bulunduğumzu son dönemde bunun önemli olduğunu düşünüyorum.

IRKÇILIK BİR VEBA GİBİ YAYILIYOR

Geçmişi ve gelecğei aynı olan toplumlar ayrıştırılmak isteniyor. Irkçılık bir veba gibi yayılıyor. Buradaki soydaşlarımzıın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Her birimizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum. Bu topraklardaki barış ve hzuur ortamının bozulmasına hiçbirinizin müsade etmeyeceğini düşünüyorum.

İLİŞKİLERİMİZİ STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE YÜKSELTME KARARI ALDIK

Gerçekleştirdiğimiz bu tarihi ziyret bizim için oldukça verimli geçiyor. Başbaşa heyetler arası görüşmelerimizde ilişkimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Moldova ile kruduğumuz ortak gelecğein köprüsü sizlersiniz. Moldova parlamentosunda 3 Gagavuz Türkü milletvekili bulunuyor. Hiç şüphesiz sizleri siyasette temsil eden bu dostlarımıza iki önemli görev düşüyor. Birincisi sizin sesiniz olmak ikincisi de Moldova ile diyologlarını hep açık tutmak.

19 Kasım'da başkanlık seçimlerine gideceksiniz. Bu süreçte vatandaşık göreviniz birliğinizi, beraberliğinizi korumak ve oyunuza sahip çıkmaktır. Oradan çıkacak sonucun belirleyicisi de siz olacaksınız.

Türkiye olarak Gagavuz Türkleri'nin hayatlarını en üst imkânlarda sürdürebilmesi için elimizden geleni yapacağız.

Gelecek yıl Komrat'ta büyük bir eğitim kompleksi inşa etmek için gereken adımları atıyoruz."