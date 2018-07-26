Başkan Erdoğan, FETÖ-Güney Afrika ilişkisine dikkat çekti

Yurt dışı ziyaretleri kapsamında Güney Afrika'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.

"RAMAPHOSA İLE FETÖ'YÜ GÖRÜŞECEĞİM"

Başkan Erdoğan, konuşmasında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yapacağı görüşmeye değinerek, "Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin düzenleyicisi konumunda olan FETÖ ile ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getireceğim. Zira FETÖ'nün dünyada en çok faal olduğu ülkelerden bir tanesi, ne yazık ki Güney Afrika. Ve bunu kendileriyle görüşeceğim. Kendilerine belgeleri vereceğim.

Başkan Erdoğan Güney Afrika'da konuştu VİDEO

"FETÖ'NÜN BU TOPRAKLARI KİRLETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

FETÖ'nün bu toprakları kirletmesine, burayı bir üs haline getirmesine izin vermeyeceğim. Bu alçak terör örgütünün, ülkemizde olduğu gibi, bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine izin veremeyiz." dedi.

İşte Başkan Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları:

"Bu binaya ülkemizin Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilişkilere verdiği kıymetin nişanesi olarak bakıyorum. Bu tür hizmet binaları ülkelerin temsili konusunda önemli.

"BÜYÜKELÇİLİK SAYIMIZ 41'E YÜKSELDİ"

Afrika ülkeleriyle ortak çabalarımız sayesinde 2005 yılından bu yana kıta ile ilişkilerimizde büyük mesafeler kaydettik. Göreve geldiğimizde büyükelçilik sayımız 12 idi 41 oldu.

Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimiz Somali'de inşa edildi. Somali'de hiç bir şey yoktu. Şu anda dünyanın en büyüğü görülenlerin bile orada elçilik binası olmadığını söylersem ne demek istediğimi anlarsınız.

"DÜNYANIN DİPLOMATİK ÜLKE AĞINA SAHİP EN BÜYÜK 6. ÜLKEYİZ"

Türkiye bugün dünyanın 6. büyük diplomatik ülke ağına sahip konumdadır. Gönül işbirliği yapılmayan ülke bırakmadık. Vatandaşlarımızın menfaatlerini savunduğumuz kadar Afrikalı kardeşlerimizin hak ve hukukunu savunduk. Küresel çarpıklıklara karşı herkesin vicdanının sesi olduk.





Elbette bu süreçte devletimizin en büyük gücü dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil eden vatandaşlarımız ve diplomatlarımızdır. İki ülkenin birbirini tanımasına anlamasına ve işbirliği yapmada sizler bizlere önemli bir güç kaynağı oldunuz. İnşallah bundan sonraki dönemde bizler bu gayretleri artırarak devam edeceğiz.

"TÜRKİYE YARDIM KONUSUNDA 1. SIRADA"

Biz siyasetçi olarak işaret fişeği olarak önde olacağız ama tüm diplomatlarımız dayanışma içerisinde bulundukları ülkelerde her türlü ihaleye girmeleri lazım. Bu şekilde yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Şu anda dünyada en az gelişmiş ülkeler yardım noktasında Türkiye 1. sırada. Hep veren el olduk, alan el değil. Allah bizleri o duruma düşürmesin.





Bu benim Güney Afrika'ya 3. ziyaretim. İkili işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. BRICS zirvesinin ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum.

"BOKO HARAM EL ŞEBAB NE İSE PKK ODUR"

Bölgesel işbirliği arayışlarının güçlendiği süreçte işbirliğimizi geliştirmek suretiyle ne gibi yeni formüller ortaya koyarız, bunları ortaya koyacağız Elbette terör konusuna da değineceğiz. DEAŞ neyse FETÖ odur, PKK ne ise Boko Haram El Şebab odur.



"FETÖ'NÜN EN FAAL OLDUĞU ÜLKELERDEN BİRİ GÜNEY AFRİKA"

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin aktif düzenleyicisi konumunda olan FETÖ terör örgütüyle beklentilerimizi dile getireceğiz. FETÖ'nün en faal olduğu ülkelerden bir tanesi ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Yeni gelişmeleri, belgeleri de kendilerine vereceğim. Bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir bunu hatırlatacağım.





FETÖ'nün bu toprakları kirletmesine, Güney Afrikalı dostlarımızı kullanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye nasıl yurt içinde örgütün belini kırmışsa yurt dışında da ifşa etmiş pek çok ülkenin örgüte karşı adım atmasını engellemiştir.

"FETÖ'NÜN ŞEYTANİ EMELLERİNE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Bugün Türkiye Güney Afrika'da tarihi birikimle de bulunuyor. Biz hiç bir toplumun alın teri ve kanı üzerinde kendimize refah düzeni kurmanın peşinde olmadık. FETÖ gibi fitne ocaklarının bu mirasın arkasına saklanarak şeytani emellerini gerçekleştirmesine göz yummayacağız. Ülkemizin temsili için gayret gösteren başta Dışişleri Bakanım olmak üzere Büyükelçilerimize başarılar diliyorum.