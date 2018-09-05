Başkan Erdoğan: İdlib'de katliam yaşanabilir

İdlib'deki durumun türkiye için önemli olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Bir felaket yaşanırsa, bu insanların birinci derecede kaçabileceği yer yine Türkiye" dedi.

TAHRAN ZİRVESİ'NDEN UMUTLU

Erdoğan, 7 Eylül'deki Tahran Zirvesi'nin İdlib için önemli olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, bölgeye füze atılması sonucunda katliam yaşanacağını dile getirdi.

ABD ve Rusya'nın sorumluluğu almadığını dile getiren Erdoğan, "Bizim için şu an İdlib'deki durum önem arz ediyor. Çünkü İdlib'de şu anda çok acımasız bir süreç işletiliyor. Orada 3.5 milyon insan var. Allah korusun, bir felaket yaşanırsa, bu insanların birinci derecede kaçabileceği yer yine Türkiye. Artık Türkiye'den geri dönüşler başladı havasında olduğumuz bir dönemde şimdi bu tür bir risk gündemde." dedi.

"FÜZELER ATILIRSA KATLİAM YAŞANIR"

Türkiye'nin Rusya ile olan işbirliğinin önemli olduğunu dile getiren Başkan, "ABD Rusya'ya, Rusya ABD'ye topu atıyor. Ama Allah göstermesin, buralara füzeler yağdırılacak olursa çok ciddi bir katliam yaşanır. Öyle bir durumda oradan kaçanlar nereye gelecek? Büyük oranda yine bize gelecek. Bu yeni bir sıkıntı meydana getirebilir. Görüşmelerden çıkacak isabetli bir kararla bu süreci aşarız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şu sözlerle devam etti;

"7 Eylül'de Tahran zirvesi var. Bu zirvede bu işi çok daha olumlu bir noktaya taşıyacağız. Bu Astana'nın devamıdır. Cenevre ile karşı karşıya gelme gibi bir durum değildir. İnşallah Tahran Zirvesi'ni olumlu neticelendirmek suretiyle rejimin oralardaki aşırılıklarını önlemeyi başarırız. Zirveyi çok önemsiyoruz."