taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6904
Euro
7.74425
Altın
1192.935
Borsa
93189.27

Başkan Erdoğan: İdlib'de katliam yaşanabilir

Rusya ve ABD'nin İdlib'deki çözüm için topu birbirlerine attıklarını söyleyen Erdoğan, bölgede katliam yaşanmasından korktuğunu dile getirdi.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 04:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İdlib'deki durumun türkiye için önemli olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Bir felaket yaşanırsa, bu insanların birinci derecede kaçabileceği yer yine Türkiye" dedi.

TAHRAN ZİRVESİ'NDEN UMUTLU

Erdoğan, 7 Eylül'deki Tahran Zirvesi'nin İdlib için önemli olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, bölgeye füze atılması sonucunda katliam yaşanacağını dile getirdi.

ABD ve Rusya'nın sorumluluğu almadığını dile getiren Erdoğan, "Bizim için şu an İdlib'deki durum önem arz ediyor. Çünkü İdlib'de şu anda çok acımasız bir süreç işletiliyor. Orada 3.5 milyon insan var. Allah korusun, bir felaket yaşanırsa, bu insanların birinci derecede kaçabileceği yer yine Türkiye. Artık Türkiye'den geri dönüşler başladı havasında olduğumuz bir dönemde şimdi bu tür bir risk gündemde." dedi.

"FÜZELER ATILIRSA KATLİAM YAŞANIR"

Türkiye'nin Rusya ile olan işbirliğinin önemli olduğunu dile getiren Başkan, "ABD Rusya'ya, Rusya ABD'ye topu atıyor. Ama Allah göstermesin, buralara füzeler yağdırılacak olursa çok ciddi bir katliam yaşanır. Öyle bir durumda oradan kaçanlar nereye gelecek? Büyük oranda yine bize gelecek. Bu yeni bir sıkıntı meydana getirebilir. Görüşmelerden çıkacak isabetli bir kararla bu süreci aşarız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şu sözlerle devam etti;

"7 Eylül'de Tahran zirvesi var. Bu zirvede bu işi çok daha olumlu bir noktaya taşıyacağız. Bu Astana'nın devamıdır. Cenevre ile karşı karşıya gelme gibi bir durum değildir. İnşallah Tahran Zirvesi'ni olumlu neticelendirmek suretiyle rejimin oralardaki aşırılıklarını önlemeyi başarırız. Zirveyi çok önemsiyoruz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

153
Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

134
Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

66
Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

17
Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

11
Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

13
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM