Başkan Erdoğan İl Müftüleri Toplantısı'nda

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"FETÖ 1970'lerin ortasında bünyeye girmiş, 40 yıl boyunca da o bünyede sinsice büyümüştür. Palazlanmış, vücudun farklı organlarına bulaşmış habis bir urdur.

FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim, biz de geç kaldık ve bu geç kalışın bedelini de maalesef ödedik.

17-25 Aralık gibişimi sonrası yürüttüğümüz mücadele olmasaydı 15 Temmuz'un sonuçları farklı olurdu.

TEHLİKENİN ATLATILDIĞINI SÖYLEYEMEYİZ

FETÖ'ye diyet borcu olanlar 15 Temmuz ihanetini asla görmüyor, kabullenmiyor.

Sözde adalet yürüyüşleriyle örgütün propagandasını yapmaya kalktılar.

Yaşadıklarımızdan ders çıkartarak bir daha böyle acı hadiseler yaşamamak için gereken her türlü önlemi almayı sürdüreceğiz.



Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda 7 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik.

FETÖ'nün can damarlarını birer birer kestik, kesiyoruz. Tehlikenin atlatıldığını söyleyemeyiz.

"SAHİH İSLAM ANLAYIŞININ YAYILMASI İÇİN ÇABA HARCAMALIYIZ"

Dinimizi istismar eden, evlatlarımızın istikbalini çalan, ümmet coğrafyasında fitne çıkaran bu örgütlerin 1.7 milyar kişilik İslam aleminde yeri yoktur. Sahih İslam anlayışının yayılması için çaba harcamalıyız. Ülkemizin dört bir yanında 140 bin civarında dini görevlimizin olduğunu düşündüğümüzde, böyle büyük bir ordunun herhalde yapamayacağı iş yoktur. Bütün hafızalara sizlerin girmesi gerekiyor. Sizler ki milletimizin en çok inandığı, güvendiği kişilersiniz. Halkımız kapısını en çok mahallenin imamına açar. Bir de hanım hocalarımızla bu çalışmaları çok daha fazla yapmalıyız. Yoğun bir çalışmayı bizim gerçekleştirmemiz lazım.

Dinle diyanetle bağlantıları olmayan şahıslar ortalıkta İslam'la ilgili ahkam kesiyor. Atalarımız, doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış diyor. Günümüzde yalanın, iftiranın ve fitnenin hızı artmıştır. Bir taraftan kürsülerden bir taraftan da yeni medya araçlarında faydalanmalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde diyanet camiamızın görevi daha da ağırlaşmıştır."