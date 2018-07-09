Başkan Erdoğan'ın ilk konuşması

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki törende konuklara hitap etti.

HEDEF İLK 10 EKONOMİ

Başkan Erdoğan, bugüne kadar iktidarlarında hizmet üreten devlet sistemini inşa ettiklerini, bundan sonra da Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi içine sokmak için çalışacaklarını belirtti.

Erdoğan: En büyük 10 ekonomiden biri olacağız VİDEO

Erdoğan'ın Külliye'de yaptığı konuşması:

"VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"24 Haziran seçimlerinde oylarıyla dualarıyla, destekleriyle şahsımızı bu göreve layık gören vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün burada bizzat bulunarak veya ekranları başından bizleri takip ederek, sevincimizi paylaşan herkesi saygıyla selamlıyorum.





"RABBİME YALVARIYORUM"

İlk Cumhurbaşkanlığı görevim için adaylığımı açıkladığım günkü gibi rabbime yalvarıyorum, bizleri bugünlere eriştiren rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolculukta ayaklarımızı doğruluk yolunda sabit kıl. Bugün rabbimize ve onun yarattıklarına, yani halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Ya rab bizi kibirden muhafaza eyle. Ya rab bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden beri eyle.

Başkan Erdoğan: Rabbime yalvarıyorum VİDEO

"HAYIRLARA VESİLE EYLE YA RAB"

Allah'ım bizi ailemizi, bütün yol arkadaşlarımızı, yolların tuzaklarından koru, sen ki her şeye gücü yetensin, bu mübarek günde dileğimiz odur ki bu milleti bir kez daha zaferle müjdele ya rabbi. Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle ya rab. Allah'ım yalnız senden yardım dileriz, bizi kendilerinin nimet verdiklerinin yolundan eyle. 4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla bir kez daha amin diyorum. Rabbim nasip etti bir kez daha bu göreve geldik.

"MİLLETE HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

Bu defa Cumhurbaşkanlığı makamına, değişen yönetim sisteminin gereği olarak yürütme organının tüm yetkileriyle geldik. Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Rabbim tüm insanlığa yapacağımız hizmetlerde işimizi kolaylaştırsın. Değerli dostlar, 40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Biz siyaseti hep Allah rızası için, milletimize hizmet etmek için yaptık. Efendilik için değil, millete hizmetkar olmaya geldik.

Millete hizmetkar olmaya geldik VİDEO

"81 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ"

Milletimize layık olabilmek için geceli gündüzlü çalıştık. Hamdolsun milletimiz bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonunun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olduğumuzu göstereceğiz. Bütün kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Biz de Türk milleti olarak bugün burada, sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz.

"BİRÇOK BEDEL ÖDETEN SİSTEMİ GERİDE BIRAKIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve Cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız deneyimlerin dışında yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı siyasi, ekonomik ve sosyal kaoslar nedeniyle ülkemize birçok bedel ödeten sistemi artık geride bırakıyoruz. Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve hesap sorma hakkına sahip olduğu Cumhurbaşkanı çalışmalarını yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yönetecektir.





"15 TEMMUZ'DA İSTİKLALLERİNE SAHİP ÇIKAN MİLLETİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Belediye başkanlığından başlayarak görevlerimde terörden darbelere kadar her türlü sıkıntıyı yaşamış biriyim. 15 Temmuz darbe girişiminde canları pahasına istiklallerine sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇOK ESKİ BİR DEVLET GELENEĞİNİ TEMSİL ETMEKTEDİR"

Aziz milletim, kıymetli dostlar büyük İslam mütefekkiri İbni Haldun Coğrafya kaderdir diyor. 16 devletimiz çok geniş bir coğrafyada kurulmuş, büyümüş ve tarihe karışmıştır. Bir başka ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti çok eski bir devlet geleneğini temsil etmektedir. Bugün kendimizden ayrı görmediğimiz pek çok dost ve kardeş devlet var.

"CUMHURİYET AŞISIYLA YENİDEN GENÇLEŞTİK"

Türkiye ve onun vatandaşları olarak kaderimizin merkezine Anaıdolu'yu yerleştirdik. Malazgirt'te Anadolu'ya serptiğimiz tohumlar boy vermiştir. Osmanlı genç bir fidan olarak devraldığı bayrağı İstanbul'un fethi ile ulu bir çınara dönüştürdü. Geçtiğimiz yüzyılda yaşlanan çınarı cumhuriyet aşısıyla yeniden gençleştirdik. Bugün burada 95 cumhuriyeti, yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz.

Yaşlanan çınarı cumhuriyet aşısıyla yeniden gençleştirdik VİDEO

"BİR OLDUK, İRİ OLDUK, DİRİ OLDUK"

Milletimizin bize sağladığı bu imkanı en iyi şekilde kullanarak, güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için kullanacağımızı bilmenizi isterim. Millet olarak bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk ve böylece tüm tuzakları bozduk. Milletimiz 24 Haziran'da sandıkta bir kez daha görevini yerine getirdi. Bize düşen medeniyetimizin ihyası için, kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır ama çok çalışmaktır. Vakit hedeflerimize daha kararlı ve daha hızlı yürüme vaktidir.

"İNSANLIĞIN TEK İHTİYACI: ADALET"

Bugün adımını attığımız imtihanın yeni adı, 2023 hedeflerine ulaşmak olacaktır. Biz paylaşmanın bereketine inanan, dostlarıyla yol yürümekten, onlarla birlikte kazanmaktan memnuniyet duyan bir milletiz. Bu yaklaşımın çok daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun vesayete, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına, insanlığın ihtiyacı olan tek şeyin adalet olduğuna inanıyoruz.

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı sistemi isabetli bir tercih VİDEO

"GÖNÜL SINIRLARIMIZIN SINIRI YOKTUR"

Yeni dönemde Türkiye ekonomiden, temel hak ve hürriyetlere, her alanda daha ileri gidecektir. Bu şekilde güçlenen Türkiye, elindeki tüm imkanları kardeşleriyle paylaşmayı sürdürecektir. Bizim gönül sınırlarımızın hududu yoktur, bugün buradaki manzara gönül sınırlarımızın genişliğinin en somut örneğidir.

"CUMA GÜNÜ HACI BAYRAM'DA CUMA NAMAZI KILACAĞIZ"

Dostluğunuz ve kardeşliğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu gece kabinemizi açıklayarak, yeni yönetim sistemimizin mimarisine uygun şekilde icraatlarımıza başlıyoruz. Devlet geleneğimize uygun şekilde yarın da Azerbaycan'a ve KKTC'ye ilk ziyaretlerimizi yapacak, çarşamba günü de NATO zirvesi için Brüksel'e gideceğim. Cuma günü Hacı Bayram'da kılacağımız cuma namazına müteakip kabinemizin ilk toplantısını gerçekleştireceğiz.





"YENİ SİSTEMİMİZ SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİRECEK"

Reformlarla birlikte de yenilenmenin adımlarını kabinemizle birlikte atacağız. İskeletini oluşturup çatısını çaktığımız yeni sistemimizi sürekli geliştirerek sürekli ileriye taşıyacağız. Yeni bürokrasiyi, hizmet eden bir devlet yapısını tesis etmiş bulunuyoruz.

"İNSANLARIN ÖTEKİLEŞTİRİLDİĞİ DÖNEMLER GERİDE KALDI"

Her türlü hak ve özgürlükler ülkemizin sahip olduğu tüm zenginliklerden, köken, bölge, mezhep farkı olmaksızın vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız. Bu ülkede insanların bir sebepten dolayı zulme maruz kaldığı, ötekileştirildiği dönemler bir daha dönmemek üzere geride kalmıştır. En büyük zenginliğimiz insanımızdır. Çalışkanlığı ve üretkenliğiyle herkesi kendine hayran bırakan insan kaynağımızı, eğitim ve teşvikle daha etkin şekilde kullanmak için gereken her önlemi alacağız.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN OLACAĞIZ"

Nereden geldiğini bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda olan nesiller yetiştirmek amacımız olacaktır. Eğitime geçmiş dönemlerden daha fazla önem vereceğiz. Savunma sanayiinden sınır güvenliğine kadar ülkemizi her alanda büyüteceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ülkeden biri haline getirmek için makro ekonomik hamlelere kadar büyük hamleler yapacağız. Milletimize vaat ettiğimiz projeleri hayata geçirecek çok daha büyük projelere de imza atacağız. Türkiye'yi hiç kimsenin yoksulluktan dolayı aç kalmadığı, eğitimden mahrum kalmadığı bir ülke haline getirme hususunda çok büyük yol kat ettik. İnşallah ülkemizin sosyal devlet olma projelerini daha da büyüteceğiz.

Erdoğan'dan tren kazasında ölenlere başsağlığı VİDEO

"ÇORLU'DAKİ KAZA NEDENİYLE GÖSTERİLERİ İPTAL ETTİK"

Bir kez daha yeni yönetim sistemimizin hayırlı olmasını diliyorum. Törenimize iştirakiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Bu güzel günümüzü paylaşmak üzere yurt dışından gelen misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Halk oyunları, lazer ve ışık gösterilerini, Çorlu'da meydana gelen kazadan dolayı iptal ettik. Bu kazada ölen kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara şifalar diliyorum."

