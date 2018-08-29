Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüşecek

Bakan Gül: Daha fazla özgürlük ve insan hakları çalışması gerçekleştireceğiz

1 ATM'yi araca bağlayıp götürdüler Kar maskeli hırsızlar, Kosova'nın en büyük alışveriş merkezlerinden birinde, bekçiyi silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra bir bankaya ait ATM'yi soydu.

2 İcra memurlarının aldığı kızın babası: Onu alacağım İstanbul Bağcılar'da icra memurları tarafından alınan Yağmur'un babası Metin Çorlu, kızının velayetini almak için her türlü mücadeleyi vereceğini söyledi.

3 4 bakandan AB Reform Eylem Grubu açıklaması Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanı AB Reform Eylem Grubu toplantısının ardından açıklama yaptı. Vize serbestisi için çalışmaların devam ettiği dikkat çeken kısım oldu.

4 Ak düşmeden saçları kurtarabilirsiniz Zamansız beyazlayan saçlar kuaförlerin desteği ile düzeltilebilse de, tamamıyla kurtulmak asla mümkün değil. Uzmanlara göre ise tüketilen besinlerle beyazların önüne geçilebiliyor.

5 Bir bilgenin eli omzuna dokunacak: Felsefenin Tesellisi Bu kitapta, Alain de Botton, günlük yaşamın acı veren sorunları için felsefeye başvurabileceğimizi kanıtlıyor.

6 Ak düşmeden saçları kurtarabilirsiniz Zamansız beyazlayan saçlar kuaförlerin desteği ile düzeltilebilse de, tamamıyla kurtulmak asla mümkün değil. Uzmanlara göre ise tüketilen besinlerle beyazların önüne geçilebiliyor.