Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüşecek

34 bakandan AB Reform Eylem Grubu açıklaması
Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanı AB Reform Eylem Grubu toplantısının ardından açıklama yaptı. Vize serbestisi için çalışmaların devam ettiği dikkat çeken kısım oldu.
4Ak düşmeden saçları kurtarabilirsiniz
Zamansız beyazlayan saçlar kuaförlerin desteği ile düzeltilebilse de, tamamıyla kurtulmak asla mümkün değil. Uzmanlara göre ise tüketilen besinlerle beyazların önüne geçilebiliyor.
6Ak düşmeden saçları kurtarabilirsiniz
Zamansız beyazlayan saçlar kuaförlerin desteği ile düzeltilebilse de, tamamıyla kurtulmak asla mümkün değil. Uzmanlara göre ise tüketilen besinlerle beyazların önüne geçilebiliyor.
2Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın attığın bi tweet, takipçilerini şaşırttı. Görev süresince ABD'yi şeytan olarak niteleyen Ahmedinejad, şimdilerde Twitter'a vakit ayırmadan duramıyor.
6Suudi Arabistan'ın lüks hac turizmi
Hacılar ülkelerine dönmeye başladı. Suudi Arabistan topraklarındaki hacı nüfusu azalırken bu yıl da çok tartışılan konulardan biri de ülkedeki lüks hac turizmi oldu.
7Dövizle kira dönemi sona erecek
Fransa dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinde yapılan hamlelere dair önemli bilgiler paylaştı.