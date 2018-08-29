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Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17:15'te İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i kabul edecek.

İHA | 29.08.2018 - 17:10..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17.15’te İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i kabul edecek.

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