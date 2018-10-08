Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"HEDEFİMİZ BİR AN ÖNCE NETİCEYE ULAŞMAK"

2 Ekim günü nişanlısı ile Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giden ve daha sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Bu olayın ülkemizde olması bizim için çok önemli. Bu olayı kendi haline bırakamayız. İspat etmesi gereken Suudi taraftır. Adalet Bakanlığına verdiğimiz talimat doğrultusunda İstanbul Başsavcılığımız teyakkuza geçti. Emniyette ara asını yapıyor. Hedefimiz bir an önce neticeye ulaşmak.

Başkan Erdoğan: İspat etmesi gereken Suudi tarafıdır VİDEO

Yazılı ve görsel medyada da farklı haberler çıkıyor. Bunlarda bizi düşündüren konular. Buradan bir an önce neticeyi almak durumundayız.

"KONSOLOSLUKTAN ÇIKTIĞI İSPAT EDİLMELİ"

Başkonsolosluk yetkililer buradan çıktı diyerek kendisini kurtaramaz. Çıkmışsa bunu görüntülerle de olsa ispat edeceksiniz. Kalkıp da bunu Türk makamlarına sorunlar bu nasıl oldu bunu sormalı. Giriş-çıkışlar inceleniyor. Konsolosluktan çıktığı ispat edilmeli." dedi.