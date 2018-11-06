Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler öncesinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığında parti yöneticileri ile istişare toplantısında bir araya gelmişti.
İLÇE BAŞKANLARIYLA ÖZEL GÖRÜŞME
4 saat süren toplantının ardından İstanbul İl Başkanlığından ayrılan Erdoğan, ilçe başkanları ile de görüştü.
Başkan Erdoğan, İstanbul AK Parti ilçe başkanları ile telekonferans yoluyla görüşme yaptı.
İSTANBUL'A ALACAĞIZ
İlçe başkanlarına yerel seçimler öncesi sıkı çalışma talimatı veren Erdoğan, İstanbul'un yeniden AK Parti'ye kazandırılmasının önemini anlattı.
Siyasi kariyeri seçim zaferleriyle dolu olan Başkan Erdoğan'ın başarısını işte böyle titiz çalışmaları getiriyor.