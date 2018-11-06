Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

Tel Aviv yönetimi, uzun zamandır dillendirdiği İsrail ile Suudi Arabistan'ın da içinde yer aldığı Körfez ülkeleri arasında demiryolu inşa edilmesine yönelik planını açıklayacak.

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Olaylı derbinin ardından PFDK'ya sevk edilecek isimler

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilecek isimler belli oldu. Kırmızı kart gören futbolcuların yanı sıra Fatih Terim başta olmak üzere 5 isme daha ceza gelecek.